VIOLÊNCIA
Criança é atingida por bala perdida dentro de escola na RMS
Após o ocorrido, o menino de oito anos foi socorrido ao hospital
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Uma criança de oito anos foi atingida com uma bala perdida, nesta quarta-feira, 11, dentro de uma escola em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na Rua Santo Antônio, no bairro Portão.
Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o menino ficou ferido superficialmente e, após o ocorrido, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral Menandro de Farias (HGMF), onde foi medicado e liberado.
Leia Também:
Investigação
Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do disparo, nem quem teria atirado.
A Polícia Civil investiga o caso. Foram expedidas as guias para perícia na escola onde um projétil foi localizado. Diligências e oitivas são realizadas no sentido de esclarecer autoria e motivação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes