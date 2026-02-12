Criança é atingida por bala perdida dentro de escola na RMS

Siga o A TARDE no Google

Uma criança de oito anos foi atingida com uma bala perdida, nesta quarta-feira, 11, dentro de uma escola em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na Rua Santo Antônio, no bairro Portão.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o menino ficou ferido superficialmente e, após o ocorrido, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral Menandro de Farias (HGMF), onde foi medicado e liberado.

Investigação

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do disparo, nem quem teria atirado.

A Polícia Civil investiga o caso. Foram expedidas as guias para perícia na escola onde um projétil foi localizado. Diligências e oitivas são realizadas no sentido de esclarecer autoria e motivação.