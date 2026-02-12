Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Criança é atingida por bala perdida dentro de escola na RMS

Após o ocorrido, o menino de oito anos foi socorrido ao hospital

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/02/2026 - 9:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Caso ocorreu no povoado Monte Alegre -

Uma criança de oito anos foi atingida com uma bala perdida, nesta quarta-feira, 11, dentro de uma escola em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na Rua Santo Antônio, no bairro Portão.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o menino ficou ferido superficialmente e, após o ocorrido, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral Menandro de Farias (HGMF), onde foi medicado e liberado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sobe para oito o número de foragidos presos no pré-Carnaval da Bahia
Morte em piscina: polícia indicia três donos de academia por homicídio
Mulher desaparecida na Bahia é encontrada morta e decapitada

Investigação

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do disparo, nem quem teria atirado.

A Polícia Civil investiga o caso. Foram expedidas as guias para perícia na escola onde um projétil foi localizado. Diligências e oitivas são realizadas no sentido de esclarecer autoria e motivação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

balas perdidas criança escola investigação policial Lauro de Freitas segurança escolar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Caso ocorreu no povoado Monte Alegre
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x