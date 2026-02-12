Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Seu CEP mudou? Correios atualiza endereços em cinco municípios da Bahia

Mudança substitui CEPs gerais por faixas específicas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/02/2026 - 9:54 h

Aiquara
Aiquara -

Os Correios concluíram a codificação postal dos municípios de Aiquara, Cândido Sales, Coaraci, Malhada e Pindaí, na Bahia. Com a atualização, cada logradouro dessas cidades, como ruas, avenidas, praças e travessas, passa a contar com um Código de Endereçamento Postal (CEP) específico.

Antes, era utilizado um CEP geral para todos os logradouros de cada município. Com a individualização dos códigos, a medida deve facilitar a localização de endereços, beneficiar moradores e empresas prestadoras de serviços e permitir maior precisão na confirmação de dados cadastrais, prática adotada por instituições de diversos segmentos.

Os novos códigos substituem os gerais, que eram utilizados para todos os logradouros de cada localidade:

  • Aiquara: 45220-001 a 45224-999 (antes: 45220-000)
  • Cândido Sales: 45157-001 a 45159-999 (antes: 45157-000)
  • Coaraci: 45638-001 a 45639-999 (antes: 45638-000)
  • Malhada: 46440-001 a 46444-999 (antes: 46440-000)
  • Pindaí: 46360-001 a 46379-999 (antes: 46360-000)

Em Cândido Sales, as faixas de CEP dos distritos foram modificadas:

  • Lagoa Grande: de 45159-100 a 45159-199
  • Quaraçu: de 45159-000 a 45159-099

Já em Malhada, as faixas foram mantidas:

  • Parateca: 46443-000 a 46443-999
  • Cana Brava: 46444-000 a 46444-999

No município de Pindaí, o distrito de Guirapa também permanece com a faixa de 46370-000 a 46370-999.

Orientação à população

Segundo o Correios, os moradores devem informar o novo CEP às empresas e instituições onde possuem cadastro. Sistemas de bancos e de empresas integrados à base de dados serão atualizados automaticamente.

Os novos códigos já estão disponíveis para consulta no Portal dos Correios e nas agências das cidades contempladas.

Segundo a estatal, a iniciativa busca aprimorar a prestação de serviços e contribuir para maior organização na distribuição de correspondências. O CEP é utilizado para orientar e agilizar o encaminhamento, tratamento e entrega de objetos postais, além de servir como referência para localidades, órgãos públicos, empresas e edificações.

