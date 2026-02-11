Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MORTE EM VOO

Passageiro morre após passar mal em voo da Gol que saiu da Bahia

Avião saiu de Porto Seguro com destino a São Paulo

Redação

Por Redação

11/02/2026 - 23:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Voo foi desviado para Vitória, no Espírito Santo
Voo foi desviado para Vitória, no Espírito Santo -

Um passageiro morreu na noite desta segunda-feira, 9, dentro de um avião da Gol que seguia de Porto Seguro, no sul da Bahia, com destino a São Paulo. O comandante foi obrigando a realizar um pouso de emergência em Vitória, no Espírito Santo. A morte ocorreu ainda durante o trajeto, após o homem passar mal cerca de 20 minutos depois da decolagem. Um médico que também estava no voo tentou reanimá-lo.

De acordo informações o passageiro, que não teve o nome revelado, havia solicitado a troca de assento logo após a decolagem para viajar ao lado da esposa. Pouco tempo depois da mudança, começou a apresentar sinais de mal-estar.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A tripulação agiu rapidamente e utilizou o sistema de som para perguntar se havia algum médico a bordo. Um profissional de saúde se apresentou voluntariamente e iniciou os primeiros socorros. Para possibilitar o atendimento, o homem foi retirado da poltrona e acomodado no corredor da aeronave, onde foram realizadas manobras de reanimação.

Leia Também:

Morte em piscina: polícia indicia três donos de academia por homicídio
PF conclui perícia em celulares de Vorcaro e mira autoridades
Master: PF pede saída de Toffoli após encontrar conversas suspeitas

Testemunhas relataram momentos de apreensão dentro da cabine. A esposa da vítima permaneceu ao lado durante todo o atendimento, em estado de choque e visivelmente abalada. As informações são do Blog do Marcelo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

avião emergência gol Morte passageiro porto seguro reanimação São Paulo vitória voo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Voo foi desviado para Vitória, no Espírito Santo
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Voo foi desviado para Vitória, no Espírito Santo
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Voo foi desviado para Vitória, no Espírito Santo
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Voo foi desviado para Vitória, no Espírito Santo
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

x