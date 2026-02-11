Passageiro morre após passar mal em voo da Gol que saiu da Bahia

Voo foi desviado para Vitória, no Espírito Santo - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Um passageiro morreu na noite desta segunda-feira, 9, dentro de um avião da Gol que seguia de Porto Seguro, no sul da Bahia, com destino a São Paulo. O comandante foi obrigando a realizar um pouso de emergência em Vitória, no Espírito Santo. A morte ocorreu ainda durante o trajeto, após o homem passar mal cerca de 20 minutos depois da decolagem. Um médico que também estava no voo tentou reanimá-lo.

De acordo informações o passageiro, que não teve o nome revelado, havia solicitado a troca de assento logo após a decolagem para viajar ao lado da esposa. Pouco tempo depois da mudança, começou a apresentar sinais de mal-estar.

A tripulação agiu rapidamente e utilizou o sistema de som para perguntar se havia algum médico a bordo. Um profissional de saúde se apresentou voluntariamente e iniciou os primeiros socorros. Para possibilitar o atendimento, o homem foi retirado da poltrona e acomodado no corredor da aeronave, onde foram realizadas manobras de reanimação.

Testemunhas relataram momentos de apreensão dentro da cabine. A esposa da vítima permaneceu ao lado durante todo o atendimento, em estado de choque e visivelmente abalada. As informações são do Blog do Marcelo.