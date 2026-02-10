Menu
INCIDENTE

Avião em pane sai da pista e para a metros do mar

Aeronave da Starsky Aviation sofreu pane técnica e retornou para pouso de emergência

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/02/2026 - 21:12 h

Os 55 ocupantes escaparam com vida de incidente no Aeroporto Aden Adde.
Os 55 ocupantes escaparam com vida de incidente no Aeroporto Aden Adde.

Um grave incidente aeronáutico mobilizou as equipes de resgate do Aeroporto Internacional Aden Adde na manhã desta terça-feira, 10. Um turboélice Fokker 50, operado pela companhia Starsky Aviation, ultrapassou os limites da pista durante o pouso, parando em uma área de areia adjacente às águas do Oceano Índico.

Apesar dos danos severos à estrutura da aeronave, todos os 55 ocupantes sobreviveram.

Incidente

De acordo com relatórios preliminares da Autoridade de Aviação Civil da Somália (SCAA), o voo apresentou problemas técnicos logo após a decolagem, o que forçou a tripulação a solicitar o retorno imediato à capital. Durante a corrida de pouso, a aeronave não conseguiu desacelerar o suficiente dentro do pavimento asfáltico.

Imagens do local mostram o Fokker 50 com o trem de pouso colapsado e danos críticos em uma das asas. A proximidade com o mar chamou a atenção para o risco de uma tragédia maior, dado que o aeródromo possui pouca margem de escape.

Segurança em xeque

Este é o terceiro evento relevante envolvendo o modelo Fokker 50 na região nos últimos quatro anos. Em 2022, uma aeronave da Jubba Airways capotou em condições similares e, em 2024, um acidente com a Jetways Airlines resultou na morte de um piloto.

Especialistas apontam que, embora o Fokker 50 seja um modelo robusto para pistas curtas, a combinação de aeronaves com mais de 30 anos de uso e a infraestrutura limitada do Leste Africano exige uma revisão urgente nos protocolos de manutenção e operação.

x