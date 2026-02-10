Avião em pane sai da pista e para a metros do mar

Os 55 ocupantes escaparam com vida de incidente no Aeroporto Aden Adde. - Foto: Reprodução

Um grave incidente aeronáutico mobilizou as equipes de resgate do Aeroporto Internacional Aden Adde na manhã desta terça-feira, 10. Um turboélice Fokker 50, operado pela companhia Starsky Aviation, ultrapassou os limites da pista durante o pouso, parando em uma área de areia adjacente às águas do Oceano Índico.

Apesar dos danos severos à estrutura da aeronave, todos os 55 ocupantes sobreviveram.

Incidente

De acordo com relatórios preliminares da Autoridade de Aviação Civil da Somália (SCAA), o voo apresentou problemas técnicos logo após a decolagem, o que forçou a tripulação a solicitar o retorno imediato à capital. Durante a corrida de pouso, a aeronave não conseguiu desacelerar o suficiente dentro do pavimento asfáltico.

Imagens do local mostram o Fokker 50 com o trem de pouso colapsado e danos críticos em uma das asas. A proximidade com o mar chamou a atenção para o risco de uma tragédia maior, dado que o aeródromo possui pouca margem de escape.

Segurança em xeque

Este é o terceiro evento relevante envolvendo o modelo Fokker 50 na região nos últimos quatro anos. Em 2022, uma aeronave da Jubba Airways capotou em condições similares e, em 2024, um acidente com a Jetways Airlines resultou na morte de um piloto.

Especialistas apontam que, embora o Fokker 50 seja um modelo robusto para pistas curtas, a combinação de aeronaves com mais de 30 anos de uso e a infraestrutura limitada do Leste Africano exige uma revisão urgente nos protocolos de manutenção e operação.