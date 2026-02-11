Rodovia que corta a Bahia é a mais letal do Brasil; confira os números

Acidente registrado em trecho da BR-101 na Bahia - Foto: Divulgação | PRF

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) revelaram uma realidade preocupante em relação à BR-101, uma das principais rodovias do país e que corta o estado da Bahia. Em 2025, a artéria rodoviária concentrou o maior número de acidentes e mortes em todo o país, além de ser a principal via para o tráfico de armas e a circulação de veículos roubados.

Ao todo, foram registrados 72.483 acidentes de trânsito no Brasil em 2025. Sozinha, a BR-101 concentrou 13.006 ocorrências, cerca de 18% dos sinistros no país no período, o que a coloca no topo entre as rodovias brasileiras. Em seguida, vem a BR-116, que também corta a Bahia, com 11.010 acidentes.

Em relação às vítimas fatais, 760 das 6.040 mortes do país ocorreram na BR-101, consolidada como a mais letal do Brasil. Entre os principais tipos e causas de morte apontadas pela PRF estão a colisão frontal, seguido de atropelamento de pedestre, com 1.863 e 919 óbitos, respectivamente, e o ato de transitar na contramão e ausência de reação, com 958 e 855 óbitos, respectivamente.

Em entrevista coletiva concedida na última terça-feira, 10, o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, explicou que o problema vai além da fiscalização. “Em questão de segurança viária a fiscalização não é o único eixo que dá o resultado de diminuição, é preciso também mudar o comportamento do cidadão", alertou.

Situação na Bahia

Na Bahia, foram registrados 4.106 acidentes nas rodovias federais em 2025, mas a via que lidera o ranking de acidentes é a BR-116, com 1.038 ocorrências (25,3% do total). Em relação a letalidade, no entanto, a BR-101 lidera com 153 dos 583 óbitos registrados (26,2% do total).

O trecho mais perigoso do estado também está na BR-101, entre os quilômetros 950 e 960, que registrou quatro acidentes e 10 mortes.

A condição das rodovias na Bahia também é preocupante, visto que quase 70% da extensão das rodovias apresentam algum tipo de problema.

50,7% da extensão rodoviária tem problemas na pavimentação, 70,1% tem problemas de sinalização e 65,1% da extensão tem deficiência na geometria da via, critério que define define o traçado tridimensional (planta, perfil e seção transversal) para garantir segurança, conforto e eficiência do tráfego.

Além disso, foram identificados 68 pontos críticos ao longo das rodovias no estado.