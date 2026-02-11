Menu
GRAVE

Acidente com ônibus de viagem deixa 12 feridos na Bahia

Suspeita é de que a chuva teria contribuído para o tombamento

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/02/2026 - 14:05 h

Cerca de 12 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus interestadual, na madrugada desta quarta-feira, 11, na BR-020, em Roda Velha, distrito de São Desidério, no oeste da Bahia.

O veículo, pertencente à empresa Realmaia, saiu de Goiânia, em Goiás, com destino final a Caracol, no Piauí. No entanto, ao passar pela rodovia baiana, acabou tombando.

No total, 42 pessoas estavam no veículo. Das 12 feridas, duas ficaram presas às ferragens, mas foram resgatadas com vida, após atuação do Corpo de Bombeiros.

Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães e duas delas precisaram ser transferidas para o Hospital do Oeste.

Os outros ocupantes foram avaliados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberados. Eles permaneceram no local e aguardaram outro veículo para seguir com a viagem.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

O que diz a empresa?

Em nota, a Realmaia informou que está mobilizada e com prioridade absoluta ao socorro e atendimento aos passageiros.

"A informação preliminar é de que havia forte chuva no instante da ocorrência. Nossos motoristas prestaram todo o apoio inicial possível, acionando as autoridades competentes e permanecem à disposição das autoridades para os devidos esclarecimentos", disse trecho do texto.

