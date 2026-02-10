Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CIRURGIA EMERGENCIAL

Ator da Globo adia peça após sofrer acidente e passar por cirurgia

O artista precisou alterar sua agenda de compromissos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/02/2026 - 21:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O famoso contou detalhes do ocorrido na web
O famoso contou detalhes do ocorrido na web -

Felipe Simas precisou adiar seus compromissos nesta semana. O ator da Globo sofreu um acidente enquanto brincava com os filhos no domingo, 8, e realizou uma cirurgia para corrigir o rompimento total de seu tendão de Aquiles.

“Numa brincadeira qualquer me machuquei. Fiz exames e o resultado foi ruptura total do tendão de Aquiles… internação… cirurgia e agora repouso”, escreveu ele na legenda da publicação, em que aparece no hospital ao lado da esposa, Mariana Uhlmann.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A gente programa a vida, os dias, semanas, trabalhos, mas de repente o futuro nos chama pro presente. Alguns registros dos últimos dias que mudarão os nossos próximos”, completou ele.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Felipe Simas (@felipessimas)

Mudança na agenda

Com o ocorrido, o artista precisou cancelar sua participação na peça “Visitando o Sr. Green”, na qual contracena com Elias Andreato, no dia 27 de fevereiro, no Teatro Vanucci, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A nova data de estreia ainda não foi informada pela assessoria da peça, em que Simas substitui o ator Johnny Massaro, que realizou apresentações em São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator ator da Globo cirurgia Felipe Simas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O famoso contou detalhes do ocorrido na web
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

O famoso contou detalhes do ocorrido na web
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

O famoso contou detalhes do ocorrido na web
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

O famoso contou detalhes do ocorrido na web
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x