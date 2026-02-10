Ator da Globo adia peça após sofrer acidente e passar por cirurgia

Siga o A TARDE no Google

Felipe Simas precisou adiar seus compromissos nesta semana. O ator da Globo sofreu um acidente enquanto brincava com os filhos no domingo, 8, e realizou uma cirurgia para corrigir o rompimento total de seu tendão de Aquiles.

“Numa brincadeira qualquer me machuquei. Fiz exames e o resultado foi ruptura total do tendão de Aquiles… internação… cirurgia e agora repouso”, escreveu ele na legenda da publicação, em que aparece no hospital ao lado da esposa, Mariana Uhlmann.

“A gente programa a vida, os dias, semanas, trabalhos, mas de repente o futuro nos chama pro presente. Alguns registros dos últimos dias que mudarão os nossos próximos”, completou ele.

Mudança na agenda

Com o ocorrido, o artista precisou cancelar sua participação na peça “Visitando o Sr. Green”, na qual contracena com Elias Andreato, no dia 27 de fevereiro, no Teatro Vanucci, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A nova data de estreia ainda não foi informada pela assessoria da peça, em que Simas substitui o ator Johnny Massaro, que realizou apresentações em São Paulo.