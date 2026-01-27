Acidente com ônibus de turismo deixa idoso morto e 10 feridos na Bahia

- Foto: Reprodução

Um homem de 84 anos morreu em um acidente na BR-116, trecho de Irajuba, no centro-sul da Bahia, na madrugada desta terça-feira, 27. Luís Anacleto estava em um ônibus de turismo, que saiu de Patu, no Rio Grande do Norte, com destino à cidade de São Paulo, quando o veículo tombou.

O passageiro era natural da Paraíba. Após a confirmação do óbito, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) recolheu o corpo e o levou para a unidade de Jequié, onde será submetido a exames periciais.

10 pessoas ficaram feridas

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos outras 10 pessoas, das 50 que estavam a bordo, ficaram feridas, várias delas presas nas ferragens e precisando de resgate das esquipes de socorro.

Os feridos tiveram lesões consideradas leves a graves e foram encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Ambulâncias de municípios da região foram acionadas para reforçar o atendimento no local.

Causa do acidente

A principal linha de investigação do acidente é a presença de óleo na pista, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo antes do tombamento. No entanto, os detalhes do caso ainda serão analisados.

Devido ao acidente, a rodovia ficou totalmente interditada por pelo menos cinco horas, provocando congestionamento, mas ao fim do trabalho, a via já foi liberada.