Ambulantes: saiba onde comer de graça nos circuitos do Carnaval

- Foto: Camile Barreto/ Secom PMS

Os ambulantes que vão atuar no Carnaval de Salvador 2026 terão, pela primeira vez, alimentação gratuita. Ao todo, a Prefeitura irá disponibilizar 42 mil refeições durante o período, sendo sete mil por dia.

Coordenada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), a ação tem como objetivo garantir dignidade, segurança alimentar e melhores condições de trabalho aos ambulantes credenciados durante a folia.

As refeições serão nutritivas e balanceadas, destinadas aos ambulantes devidamente cadastrados e a um ajudante também credenciado.

Saiba onde comer: