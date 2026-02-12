RESTAURANTES POPULARES
Ambulantes: saiba onde comer de graça nos circuitos do Carnaval
Ao todo, serão disponibilizadas 42 mil refeições nos dias da folia
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Os ambulantes que vão atuar no Carnaval de Salvador 2026 terão, pela primeira vez, alimentação gratuita. Ao todo, a Prefeitura irá disponibilizar 42 mil refeições durante o período, sendo sete mil por dia.
Coordenada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), a ação tem como objetivo garantir dignidade, segurança alimentar e melhores condições de trabalho aos ambulantes credenciados durante a folia.
As refeições serão nutritivas e balanceadas, destinadas aos ambulantes devidamente cadastrados e a um ajudante também credenciado.
Leia Também:
Saiba onde comer:
- Rua Barão de Itapuã (local do antigo supermercado Bom Preço);
- Rua Doutor Arthur Neiva (saída para Avenida Oceânica - local do antigo edifício San Marino);
- Av. Oceânica (canteiro central em frente ao Ondina Apart/Camarote PCD - Sempre)
- Campo Grande - Largo do Campo Grande;
- Avenida Sete de Setembro (Rua da Forca – em frete à Praça da Piedade).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes