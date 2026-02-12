Menu
RESTAURANTES POPULARES

Ambulantes: saiba onde comer de graça nos circuitos do Carnaval

Ao todo, serão disponibilizadas 42 mil refeições nos dias da folia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/02/2026 - 11:16 h

Os ambulantes que vão atuar no Carnaval de Salvador 2026 terão, pela primeira vez, alimentação gratuita. Ao todo, a Prefeitura irá disponibilizar 42 mil refeições durante o período, sendo sete mil por dia.

Coordenada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), a ação tem como objetivo garantir dignidade, segurança alimentar e melhores condições de trabalho aos ambulantes credenciados durante a folia.

As refeições serão nutritivas e balanceadas, destinadas aos ambulantes devidamente cadastrados e a um ajudante também credenciado.

Saiba onde comer:

  • Rua Barão de Itapuã (local do antigo supermercado Bom Preço);
  • Rua Doutor Arthur Neiva (saída para Avenida Oceânica - local do antigo edifício San Marino);
  • Av. Oceânica (canteiro central em frente ao Ondina Apart/Camarote PCD - Sempre)
  • Campo Grande - Largo do Campo Grande;
  • Avenida Sete de Setembro (Rua da Forca – em frete à Praça da Piedade).

