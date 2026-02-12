Menu
CARNAVAL
É HOJE!

Ludmilla, Bell Marques e Léo Santana: confira programação desta quinta-feira de Carnaval

A abertura oficial será realizada no Circuito Osmar (Campo Grande)

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/02/2026 - 8:06 h

Circuito Campo Grande (Osmar)
Circuito Campo Grande (Osmar) -

O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira, 12, com apresentações de grandes nomes da música baiana e nacional nos principais circuitos da folia. Entre os artistas confirmados estão Ludmilla, Pedro Sampaio, Léo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Parangolé, Psirico, Daniela Mercury e Carlinhos Brown.

A abertura oficial será realizada no Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 18h, com homenagem ao samba. A cerimônia contará com participação de Xanddy Harmonia e convidados, além de nomes como Nelson Rufino, Mariene de Castro e Márcio Victor.

Confira a programação completa desta quinta-feira:

Circuito Osmar (Campo Grande)

A partir das 17h30

  • Abertura Oficial do Carnaval com Xanddy Harmonia e convidados — Mariene de Castro e Ganhadeiras de Itapoan, Roberto Mendes, Nelson Rufino, Márcio Vitor, Edil Pacheco, Taina Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro, Tonho Matéria, Chocolate e Tiago da Bahia, Mariene de Castro e convidados
  • Pipoca Mudei De Nome
  • Trio Gilmelandia
  • Trio Lá Furia
  • Trio Luiz Caldas
  • Trio Alexandre Peixe
  • A Mulherada
  • Trio Daniela Mercury
  • Trio Jau
  • Trio Uel Cantor
  • Alerta Geral — Fred Gramacho / Swing De Fora / Anderson Bombom / Davi / Arlindinho
  • Pagode Total — É O Tchan
  • Amor E Paixão — Nelson Rufino / Batifun / Eduardinho Fora Da Midia
  • Bloco Da Capoeira / Afro Mangangá — Tonho Matéria
  • Bankoma
  • Trio Alobêned
  • Proibido Proibir — Samba Trator / Eduardo Duller / Fuzukda
  • Bloco Fogueirão — Jorge Fogueirão / Dan Mocidade / Caboquinho & Juninho (Oriisun) / Alan Dudu / Nei D'resenha
  • Samba & Folia — Tdn / Samba&suor / Samba Top
  • Trio Escandurras
  • Trio Comcar 1
  • Bloco Sambaterramar
  • Reggae O Bloco — Adão Negro
  • Trio Sambaiana
  • Trio Chicana

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

A partir das 15h30

  • Baby-léguas — Banda Papa Léguas
  • Bloco Da Quinta — Bell Marques
  • Bloco Siri Com Tody — Theuzinho
  • Tô Ligado
  • Bloco Uau! Chá Da Alice — Babado Novo
  • Trio Araketu / Fissura — Banda Araketu
  • Trio Solange Almeida — Solange Almeida
  • Trio Leo Santana
  • Trio Parangolé
  • Trio Psirico
  • Trio Tony Salles
  • Os Mascarados — Margareth Menezes
  • Trio Cheiro / Yes — Banda Cheiro
  • Trio Timbalada — Timbalada
  • Trio Pedro Sampaio
  • Projeto Especial Frevo Da Lud — Ludmilla
  • Trio Carlinhos Brown
  • Trio O Kanalha
  • Bloco Universitário — Marinho
  • Trio Guig Ghetto
  • Trio Vina Calmon
  • Trio Tatau
  • Trio Fantasmão
  • Trio Thiago Aquino
  • Nova Saga — Dj Akani / Makonnem Ta Fari E Convidados
  • Banana Reggae — Papazonni / Thomé Vianna
  • Trio Chica Fé — Banda Chica Fé
  • Trio Hiago Danadinho
  • Trio Ah! Chapa

Circuito Batatinha (Pelourinho)

A partir das 19h

  • Afoxé Baiana Do Reino De Oya
  • Reggae Axum — Banda Nagast
  • Nova Flor
  • Afoxé Daraju De Ode
  • Expressão Negra
  • Filhos Da Feira
  • Korin Efan
  • Malcom X
  • Bloco Questão De Gosto
  • Tomalira
  • Samba Neguinho
  • Reggae A Paz
  • Chamego Afro
  • Bloco De Samba Pé De Panela

Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)

A partir das 19h

  • Dança Bahia
  • Corrente Do Samba
  • Bloco Cultural — Netos De Gandhy
  • Arca Do Axé
  • Namoral
  • Rodopiô
  • Toalha Da Saudade

x