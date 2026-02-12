É HOJE!
Ludmilla, Bell Marques e Léo Santana: confira programação desta quinta-feira de Carnaval
A abertura oficial será realizada no Circuito Osmar (Campo Grande)
Por Victoria Isabel
O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira, 12, com apresentações de grandes nomes da música baiana e nacional nos principais circuitos da folia. Entre os artistas confirmados estão Ludmilla, Pedro Sampaio, Léo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Parangolé, Psirico, Daniela Mercury e Carlinhos Brown.
A abertura oficial será realizada no Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 18h, com homenagem ao samba. A cerimônia contará com participação de Xanddy Harmonia e convidados, além de nomes como Nelson Rufino, Mariene de Castro e Márcio Victor.
Confira a programação completa desta quinta-feira:
Circuito Osmar (Campo Grande)
A partir das 17h30
- Abertura Oficial do Carnaval com Xanddy Harmonia e convidados — Mariene de Castro e Ganhadeiras de Itapoan, Roberto Mendes, Nelson Rufino, Márcio Vitor, Edil Pacheco, Taina Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro, Tonho Matéria, Chocolate e Tiago da Bahia, Mariene de Castro e convidados
- Pipoca Mudei De Nome
- Trio Gilmelandia
- Trio Lá Furia
- Trio Luiz Caldas
- Trio Alexandre Peixe
- A Mulherada
- Trio Daniela Mercury
- Trio Jau
- Trio Uel Cantor
- Alerta Geral — Fred Gramacho / Swing De Fora / Anderson Bombom / Davi / Arlindinho
- Pagode Total — É O Tchan
- Amor E Paixão — Nelson Rufino / Batifun / Eduardinho Fora Da Midia
- Bloco Da Capoeira / Afro Mangangá — Tonho Matéria
- Bankoma
- Trio Alobêned
- Proibido Proibir — Samba Trator / Eduardo Duller / Fuzukda
- Bloco Fogueirão — Jorge Fogueirão / Dan Mocidade / Caboquinho & Juninho (Oriisun) / Alan Dudu / Nei D'resenha
- Samba & Folia — Tdn / Samba&suor / Samba Top
- Trio Escandurras
- Trio Comcar 1
- Bloco Sambaterramar
- Reggae O Bloco — Adão Negro
- Trio Sambaiana
- Trio Chicana
Circuito Dodô (Barra-Ondina)
A partir das 15h30
- Baby-léguas — Banda Papa Léguas
- Bloco Da Quinta — Bell Marques
- Bloco Siri Com Tody — Theuzinho
- Tô Ligado
- Bloco Uau! Chá Da Alice — Babado Novo
- Trio Araketu / Fissura — Banda Araketu
- Trio Solange Almeida — Solange Almeida
- Trio Leo Santana
- Trio Parangolé
- Trio Psirico
- Trio Tony Salles
- Os Mascarados — Margareth Menezes
- Trio Cheiro / Yes — Banda Cheiro
- Trio Timbalada — Timbalada
- Trio Pedro Sampaio
- Projeto Especial Frevo Da Lud — Ludmilla
- Trio Carlinhos Brown
- Trio O Kanalha
- Bloco Universitário — Marinho
- Trio Guig Ghetto
- Trio Vina Calmon
- Trio Tatau
- Trio Fantasmão
- Trio Thiago Aquino
- Nova Saga — Dj Akani / Makonnem Ta Fari E Convidados
- Banana Reggae — Papazonni / Thomé Vianna
- Trio Chica Fé — Banda Chica Fé
- Trio Hiago Danadinho
- Trio Ah! Chapa
Circuito Batatinha (Pelourinho)
A partir das 19h
- Afoxé Baiana Do Reino De Oya
- Reggae Axum — Banda Nagast
- Nova Flor
- Afoxé Daraju De Ode
- Expressão Negra
- Filhos Da Feira
- Korin Efan
- Malcom X
- Bloco Questão De Gosto
- Tomalira
- Samba Neguinho
- Reggae A Paz
- Chamego Afro
- Bloco De Samba Pé De Panela
Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)
A partir das 19h
- Dança Bahia
- Corrente Do Samba
- Bloco Cultural — Netos De Gandhy
- Arca Do Axé
- Namoral
- Rodopiô
- Toalha Da Saudade
