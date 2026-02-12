Menu
HOME > CARNAVAL
LANÇAMENTO

Camarote Salvador exibe ‘Todos os Encantos’ em lançamento

O tema do camarote em 2026 passeia pelos encantos da capital baiana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/02/2026 - 10:23 h

O camarote seguirá até a terça-feira de Carnaval
O camarote seguirá até a terça-feira de Carnaval

O Camarote Salvador abriu suas portas oficialmente nesta quarta-feira, 11. Com um evento de lançamento para convidados e jornalistas, os organizadores exibiram a estrutura do local, que terá o tema ‘Todos os Encantos’ em 2026.

No tour também foram exibidos os principais espaços, que contarão com apresentações de grandes artistas, como Caetano Veloso, Léo Santana e o cantor estadunidense Ne-Yo.

CEO da Premium Entretenimento, empresa que organiza o camarote, Luciana Villas Boas explicou como a line up do evento é escolhida a dedo pela equipe. “A gente constrói a nossa grade de atrações pensando em diversas coisas. Primeiro na mistura de ritmos que Salvador permite durante o Carnaval”, disse ela durante a coletiva de imprensa.

“Quem já conhece sabe que por esse palco passam diversos ritmos, como axé, funk, eletrônico e samba. Então, essa é a nossa marca registrada e nos últimos anos a gente também tem prestado muita atenção em trazer ritmos e artistas diferentes, que também falem com as novas gerações”, completou.

Quem também esteve presente como anfitriã da noite foi a influenciadora e ex-BBB Mari Gonzalez. A famosa estará presente em todos os seis dias de festa, que começa nesta quinta-feira, 12, e vai até a terça-feira, 17.

Mari Gonzalez é anfitriã do camarote pelo 3º ano consecutivo
Mari Gonzalez é anfitriã do camarote pelo 3º ano consecutivo | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Camarote Salvador camarote salvador 2026 carnaval Carnaval 2026

x