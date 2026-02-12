Menu
CARNAVAL
JÁ É CARNAVAL

Em cima de jet ski, Pedro Sampaio abre Torre Beats no Farol da Barra

Artista surpreendeu foliões ao atravessar o pré-carnaval cantando novo sucesso

Ane Catarine

Por Ane Catarine

12/02/2026 - 7:41 h

O Kannalha e Pedro Sampaio
O Kannalha e Pedro Sampaio -

Pedro Sampaio abriu a programação da Torre Beats na noite de quarta-feira, 11, no Farol da Barra, marcando o início das ativações da marca no Carnaval de Salvador 2026.

A chegada foi cenográfica: o DJ surgiu de jet ski, passando em meio à multidão enquanto cantava o seu novo sucesso, e seguiu até a estrutura montada ao lado do Farol.

Ao subir na Torre, anunciou oficialmente o início da programação e apresentou o cantor O Kannalha, responsável por abrir a agenda musical do espaço.

Veja o momento:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por DJ Pedro Sampaio (@pedrosampaio)

Pelo quarto ano consecutivo, a Beats, marca de drinks prontos da Ambev, ocupa o Farol da Barra durante a folia. Em 2026, o espaço tem como destaque um line-up formado exclusivamente por artistas da Bahia.

É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia
Carnaval de Salvador vira cenário de novo filme; saiba mais
Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval
Expresso Salvador 2026: saiba tudo sobre o transporte direto para o Carnaval

A programação reúne nomes como Chamusca, RDD, Sammy Dreams, Karmaleoa, Uel, Libreana, Diggo, DJ LA, DJ Gueri, Grav na Nave, AfroBapho e Gabi Nilo, contemplando vertentes que vão do pagodão ao eletrônico, passando por pop, afrobeat e sons urbanos.

Trio de Pedro Sampaio

Apesar da abertura na véspera, Pedro Sampaio volta à avenida nesta quinta-feira, 12, quando puxa trio no Circuito Barra/Ondina, no primeiro dia oficial do Carnaval. A concentração está marcada para as 20h30.

carnaval jet ski O Kannalha Pedro Sampaio Torre Beats

