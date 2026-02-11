Expresso Salvador 2026: saiba tudo sobre o transporte direto para o Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Cartão do Expresso Salvador - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Quem vai curtir o Carnaval de Salvador 2026 poderá contar com o Expresso Salvador como opção de transporte direto para os circuitos oficiais da festa. O serviço começa a operar nesta quinta-feira, 12, e segue até a segunda-feira, 17.

Voltado para quem busca mais comodidade na folia, o Expresso oferece linhas exclusivas saindo dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela com destino aos circuitos Barra/Ondina e Campo Grande, sem paradas no trajeto.

Funcionamento

Horário: das 12h às 6h do dia seguinte

Intervalo: ônibus a cada 20 minutos

Valores

R$ 24 por trecho (ida ou volta)

Taxa de R$ 7 para aquisição do cartão exclusivo para o transporte (quem já tem cartão de anos anteriores pode reutilizar)

As passagens podem ser compradas nas lojas dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela ou pelo aplicativo KIM, onde é possível recarregar o cartão ou gerar um QR Code para embarque.

Linhas e destinos

O serviço contará com cinco linhas exclusivas: