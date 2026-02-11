MOBILIDADE
Expresso Salvador 2026: saiba tudo sobre o transporte direto para o Carnaval
Expresso Salvador começa a operar na quinta-feira, 12
Por Redação
Quem vai curtir o Carnaval de Salvador 2026 poderá contar com o Expresso Salvador como opção de transporte direto para os circuitos oficiais da festa. O serviço começa a operar nesta quinta-feira, 12, e segue até a segunda-feira, 17.
Voltado para quem busca mais comodidade na folia, o Expresso oferece linhas exclusivas saindo dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela com destino aos circuitos Barra/Ondina e Campo Grande, sem paradas no trajeto.
Funcionamento
- Horário: das 12h às 6h do dia seguinte
- Intervalo: ônibus a cada 20 minutos
Valores
- R$ 24 por trecho (ida ou volta)
- Taxa de R$ 7 para aquisição do cartão exclusivo para o transporte (quem já tem cartão de anos anteriores pode reutilizar)
As passagens podem ser compradas nas lojas dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela ou pelo aplicativo KIM, onde é possível recarregar o cartão ou gerar um QR Code para embarque.
Linhas e destinos
O serviço contará com cinco linhas exclusivas:
- Shopping Paralela - Barra (Parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center)
- Salvador Shopping - Ondina (Parada em frente ao antigo colégio ISBA)
- Salvador Shopping - Barra (Parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center)
- Salvador Norte - Centro (Parada no Vale do Canela, em frente ao ICBA, seguindo para a Avenida Anita Garibaldi, próximo ao monumento Clériston Andrade)
- Salvador Norte - Barra (Parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center)
