Ludmilla e outros artistas: veja quanto vão faturar no Carnaval de Salvador

Show de Ludmilla - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O governo da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado (Sufotur), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 11, a formalização da contratação de diversos artistas que se apresentarão no Carnaval de Salvador, entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

A principal atração é a cantora carioca Ludmilla, que aparece com o maior cachê entre os nomes divulgados. Com valor de R$ 450 mil, a artista será responsável por puxar a pipoca do bloco Fervo da Lud na quinta-feira, 12, data de abertura oficial da folia, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, os valores divulgados nesta publicação somam R$ 2.346.000,00 apenas para os artistas listados.

Confira os artistas e os respectivos cachês: