SALVADOR
Ludmilla e outros artistas: veja quanto vão faturar no Carnaval de Salvador
Dados foram publicados pelo governo da Bahia na véspera da folia
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O governo da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado (Sufotur), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 11, a formalização da contratação de diversos artistas que se apresentarão no Carnaval de Salvador, entre os dias 12 e 17 de fevereiro.
A principal atração é a cantora carioca Ludmilla, que aparece com o maior cachê entre os nomes divulgados. Com valor de R$ 450 mil, a artista será responsável por puxar a pipoca do bloco Fervo da Lud na quinta-feira, 12, data de abertura oficial da folia, no circuito Dodô (Barra-Ondina).
Leia Também:
Ao todo, os valores divulgados nesta publicação somam R$ 2.346.000,00 apenas para os artistas listados.
Confira os artistas e os respectivos cachês:
- Ludmilla: R$ 450.000,00
- Chambinho do Acordeon: R$ 200.000,00
- Adão Negro: R$ 200.000,00
- Dan Valente: R$ 200.000,00
- Jow: R$ 160.000,00
- La Fúria: R$ 150.000,00
- Forró do Tico: R$ 130.000,00
- ÀTTØØXXÁ: R$ 120.000,00
- Zé Paulo: R$ 120.000,00
- Rafinha: R$ 110.000,00
- Legião do Samba: R$ 90.000,00
- TK O Rei do Bar: R$ 80.000,00
- Gal do Beco: R$ 66.000,00
- Cátia Guimma: R$ 60.000,00
- Lazzo Matumbi: R$ 60.000,00
- Thathi: R$ 50.000,00
- Marquinhos Marques: R$ 50.000,00
- DH8: R$ 35.000,00
- Grupo UDT: R$ 15.000,00
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes