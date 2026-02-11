Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Ludmilla e outros artistas: veja quanto vão faturar no Carnaval de Salvador

Dados foram publicados pelo governo da Bahia na véspera da folia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

11/02/2026 - 9:21 h | Atualizada em 11/02/2026 - 9:39

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Show de Ludmilla
Show de Ludmilla -

O governo da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado (Sufotur), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 11, a formalização da contratação de diversos artistas que se apresentarão no Carnaval de Salvador, entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

A principal atração é a cantora carioca Ludmilla, que aparece com o maior cachê entre os nomes divulgados. Com valor de R$ 450 mil, a artista será responsável por puxar a pipoca do bloco Fervo da Lud na quinta-feira, 12, data de abertura oficial da folia, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ratos de Porão e mais: Palco do Rock anuncia atrações para o Carnaval
Salvador pode ter mais atrações internacionais no Carnaval de 2027
Chico César, Criolo e mais: veja as atrações do Carnaval no Pelourinho
Margareth Menezes anuncia atrações do Trio da Cultura 2026

Ao todo, os valores divulgados nesta publicação somam R$ 2.346.000,00 apenas para os artistas listados.

Confira os artistas e os respectivos cachês:

  • Ludmilla: R$ 450.000,00
  • Chambinho do Acordeon: R$ 200.000,00
  • Adão Negro: R$ 200.000,00
  • Dan Valente: R$ 200.000,00
  • Jow: R$ 160.000,00
  • La Fúria: R$ 150.000,00
  • Forró do Tico: R$ 130.000,00
  • ÀTTØØXXÁ: R$ 120.000,00
  • Zé Paulo: R$ 120.000,00
  • Rafinha: R$ 110.000,00
  • Legião do Samba: R$ 90.000,00
  • TK O Rei do Bar: R$ 80.000,00
  • Gal do Beco: R$ 66.000,00
  • Cátia Guimma: R$ 60.000,00
  • Lazzo Matumbi: R$ 60.000,00
  • Thathi: R$ 50.000,00
  • Marquinhos Marques: R$ 50.000,00
  • DH8: R$ 35.000,00
  • Grupo UDT: R$ 15.000,00

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 Carnaval de Salvador Governo da Bahia Ludmilla

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Show de Ludmilla
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Show de Ludmilla
Play

Qual a sua música preferida neste Carnaval? Vote na enquete

Show de Ludmilla
Play

Os hits que ganharam o título de música do Carnaval nos últimos anos

Show de Ludmilla
Play

Trio de Xanddy sofre falha técnica no Morro do Cristo durante show

x