Grupo A TARDE firma parceria com Claro TV e terá transmissão nacional inédita do Carnaval

Os apresentadores da transmissão do A TARDE, Silvana Freire e Osmar Martins (Marrom) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Às vésperas da maior festa de rua do mundo, atransmissão do Carnaval A TARDE Folia ganha uma vitrine nacional inédita: além do YouTube e de todas as plataformas digitais do Grupo A TARDE, a cobertura, que acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro, das 16h às 0h, a partir do Observatório A TARDE, estúdio instalado no Hotel Monte Pascoal, na Barra será exibida pela Claro TV, no Canal LIKE (número 530).

Com uma expectativa de alcance superior a seis milhões de lares em todo o Brasil, a transmissão será comandada por Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, consolidando a posição do Grupo como um dos principais players da festa de momo.

“A parceria com a Claro TV marca um novo capítulo na história do Grupo A TARDE. Levar o A TARDE Folia para a TV e alcançar mais de 6 milhões de lares em todo o país é a prova de que estamos ampliando fronteiras e consolidando nossa presença no cenário audiovisual brasileiro. O Carnaval da Bahia ganha ainda mais força quando une tradição, credibilidade e tecnologia para entregar uma cobertura vibrante e de alta qualidade. Mais do que uma retransmissão, é a largada para projetos futuros e nosso compromisso com a construção da TV A TARDE", destaca João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE.

A operação mobiliza um time de cerca de 100 profissionais, incluindo os repórteres Giovanna Rimola, Brenda Viana, Adriana Amada e Jonathas Brito, que atuarão em uma cobertura intensa nas ruas para ouvir foliões, entrevistar artistas e registrar cada movimento da celebração.

Enquanto as equipes de reportagem garantem um retrato completo da folia nos circuitos, cinegrafistas posicionados nos trios elétricos mostrarão as grandes atrações em performance, em uma estrutura que inclui entradas ao vivo com chamadas da redação, integração total entre as frentes e produção contínua de conteúdos em tempo real.

Além de YouTube e Claro TV, a transmissão do A TARDE Folia será exibida nos canais do Grupo A TARDE de forma integrada, com acompanhamento pelas redes sociais (Instagram e TikTok), portais A TARDE e Massa!, A TARDE FM e ampla repercussão no impresso.

O Observatório A TARDE na Barra | Foto: Editoria de arte A TARDE

Carnaval em todas as frentes

A cobertura nos bairros será ampliada por meio de parcerias com portais locais, entre eles o Nordeste Eu Sou, referência no Nordeste de Amaralina, e o Notícias Cajazeiras, com atuação no bairro de Cajazeiras, fortalecendo o olhar sobre diferentes regiões da cidade.

O jornalista Bruno Pita assume a frente da operação audiovisual do projeto este ano. Unindo a experiência de mais de 20 anos na coordenação de produções e entretenimento, Pita traz uma visão estratégica voltada para a inovação e geração de conteúdo de valor, priorizando a credibilidade em cada entrega.

“A transmissão do Carnaval do Grupo A TARDE é um projeto à altura da grandiosidade da festa. Estamos no circuito com estrutura, tecnologia e uma equipe preparada para entregar conteúdo ao vivo com qualidade, agilidade e credibilidade. Nosso compromisso é colocar o público no centro da folia, com informação, emoção e a força de quem entende comunicação", afirma.

A grade de transmissão do A TARDE Folia foi desenhada para não deixar ninguém de fora, garantindo que o público acompanhe, durante os seis dias de festa, a passagem de grandes ícones como Ivete Sangalo, Léo Santana, Daniela Mercury, Timbalada e Claudia Leitte. A cobertura será diversa e dinâmica, trazendo desde a energia dePagod'art, Psirico e Parangolé até o balanço de Tomate, Tony Salles e Filhos de Jorge, sem esquecer a tradição de Luiz Caldas, o agito do Guig Ghetto e o movimento Mudei de Nome, entre outros vários nomes ao longo dos circuitos.

| Foto: Editoria de arte A TARDE

Tradição, números recordes e legado

A retomada do Observatório A TARDE em 2026 dá continuidade ao desempenho expressivo de 2025, quando o grupo superou a marca de 100 milhões de visualizações no período momesco. Com tradição centenária e investimentos contínuos em inovação, o Grupo A TARDE reafirma seu compromisso com uma cobertura ampla e qualificada.

A entrega é fortalecida pela parceria estratégica com o iFood. O Observatório contará com uma infraestrutura de ponta, em um espaço de 200 m², e deverá receber cerca de 200 convidados durante a folia.

O A TARDE Folia 2026 homenageia o legado cultural de Wanda Chase (1950–2025), referência histórica na cobertura do Carnaval baiano. Na linha de frente deste ano, a dupla Marrom e Silvana Freire traz experiência e informação de qualidade, garantindo uma transmissão pautada pelo olhar apurado e pela credibilidade.

Com mais de quatro décadas de atuação, Marrom promete "levar o máximo de informação ao folião, sempre acrescentando algo mais que enriqueça a transmissão". Já Silvana Freire destaca o caráter multiplataforma do Grupo A TARDE.

"A transmissão do Grupo A TARDE me permite dialogar com diferentes públicos e formatos. De mim, o público pode esperar um olhar experiente mas também leve e curioso", diz ela.

| Foto: Editoria de arte A TARDE