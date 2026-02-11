Vai pro Carnaval de Salvador? Veja como evitar golpes e curtir com saúde

Siga o A TARDE no Google

CARNAVAL 2026 CIRCUITO ORLANDO TAPAJÓS (Ondina-Barra) FUZUÊ NA FOTO: MOMENTOS DO FUZUÊ NA BARRA FOTO: CLARA PESSOA/AG. A TARDE DATA: 08/02/2026 - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

Alegria, festa, música, dança e diversão: essas são algumas das palavras que definem o Carnaval de Salvador. Com toda a intensidade que o evento propõe ao longo dos seis dias, o público deve se preparar antes e durante a festa para aproveitar o momento da melhor maneira.

Pensando em contribuir para o conforto, segurança e compactuar com a felicidade do folião, seja ele calouro da festa ou veterano, o Portal A TARDE separou algumas dicas necessárias.

Segurança

Devido à grande concentração de pessoas, é necessário tomar cuidado com os pertences. Dessa forma, o ideal, é levar apenas o essencial para a folia.

Algumas pessoas optam por curtir sem celular, mas caso decida levar, tente ir com um aparelho mais antigo, de preferência que não possua aplicativos pessoais e bancários.

Se não tiver opção e precisar levar o celular principal, não dê vacilo com o aparelho e tenha muita atenção ao fazer fotos e vídeos, ou pagamentos.

Para precaução a roubos, ative o rastreamento do aparelho em Buscar iPhone ou Encontre Meu Dispositivo, para IOS e Android, respectivamente. Outro cadastro essencial é no Alerta Cidadão, da Polícia Civil da Bahia, que facilita o bloqueio do aparelho em caso de roubo ou furto

Além disso, evite bolsas e mochilas! Carregue tanto o celular, quanto os documentos, em uma doleira, por dentro da roupa.

Dê preferência por levar dinheiro, sempre trocado. Mas, se optar por cartão, desative o pagamento por aproximação e antes de qualquer transação, confira com atenção o valor.

Desconfie de preços muito abaixo do normal, pois há golpes envolvendo falsos vendedores. E importante: nunca entregue seu cartão a terceiros.

Sempre ande em grupo, principalmente quando for ao banheiro e redobre a atenção ao sair do circuito principal da festa.

Saúde

Antes da folia, é importante manter uma alimentação equilibrada para aguentar toda a intensidade, assim, evite comidas extremamente pesadas.

Quando a fome bater no circuito, avalie a higiene do estabelecimento ou trailers. Evite comer o que você não está acostumado, para não assustar o estômago.

É fundamental beber muita água durante o circuito, mesmo sem sentir sede, para aguentar a marona, sobretudo devido ao calor, que contribui para a desidratação. Água de coco e isotônicos também ajudam a repor sais minerais.

Se tomar bebida alcoolica, o consumo de água deve aumentar. É importante tomar cuidado também com o que você vai beber. Opte por bebidas lacradas, evitando drinks já prontos. E nunca dê vacilo com o copo! Sempre o mantenha fechado e em seu campo de visão.

Se sentir tontura, dor de cabeça, boca seca e cansaço excessivo não continue. Saiba respeitar os limites do seu corpo.

Como o calor é muito, protetor solar é indispensável. Leve com você e reaplique sempre que possível.

Se tiver relações sexuais, use camisinha! Há postos de saúde espalhados na folia que fazem a distribuição do preservativo gratuitamente. Nos locais, também é possível realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais.

O beijo tá liberado, mas cuidado com as doenças transmitidas pela saliva. Também evite compartilhar copos, garrafas, latinhas e cigarros.

CARNAVAL 2026 Circuito Orlando Tapajós - (Ondina-Barra). FURDUNÇO 2026. Na foto: Baiana System no FURDUNÇO Foto: Pedro Soares /Máquina de Louco / Divulgação Data:07/02/26 | Foto: Pedro Soares/AG. A TARDE

Moda e conforto

Opte por roupas leves e confortáveis, dando preferência a blusas finas e shorts. Vale a pena apostar na fantasia, mas nada pesado ou com muitos acessórios, porque você pode perdê-los.

Bonés e chapéus ajudam a evitar a exposição ao sol.

No pé, a regra é clara: pegue seu tênis mais leve e confortável e use todos os dias. Nada de calçados novos ou saltos.