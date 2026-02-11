MUDANÇA
Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval
Festa popular terá início nesta quinta-feira, 12
Siga o A TARDE no Google
Batendo à porta do Carnaval, Edcity anunciou o cancelamento da pipoca da banda Fantasmão nesta quarta-feira, 11, por meio de nota publicada nas redes sociais. A apresentação aconteceria na abertura da folia, nesta quinta-feira, 12, no circuito Dodô (Barra-Ondina).
Segundo o artista, o cancelamento ocorreu por questões logísticas relacionadas ao trio elétrico, que não comporta a estrutura necessária para a realização do show.
“O cancelamento se dá por questões técnicas, já que o trio designado para a apresentação não comporta a estrutura musical do grupo”, informou em nota.
Leia Também:
Ainda no comunicado, o vocalista lamentou não poder se apresentar no Carnaval de Salvador após retornar à banda, depois de 20 anos afastado do Fantasmão.
“O artista lamenta, pois seria a primeira apresentação dentro do circuito do Carnaval soteropolitano após o retorno para a turnê especial de 20 anos de carreira do Fantasmão”, conclui a nota.
Veja nota completa:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes