Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval

Festa popular terá início nesta quinta-feira, 12

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/02/2026 - 16:04 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval
Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval -

Batendo à porta do Carnaval, Edcity anunciou o cancelamento da pipoca da banda Fantasmão nesta quarta-feira, 11, por meio de nota publicada nas redes sociais. A apresentação aconteceria na abertura da folia, nesta quinta-feira, 12, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Segundo o artista, o cancelamento ocorreu por questões logísticas relacionadas ao trio elétrico, que não comporta a estrutura necessária para a realização do show.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O cancelamento se dá por questões técnicas, já que o trio designado para a apresentação não comporta a estrutura musical do grupo”, informou em nota.

Leia Também:

Sob o olhar de Lula, Janja será destaque no Carnaval deste ano
Barra/Ondina 2026: veja a programação completa do Circuito Dodô
Expresso Salvador 2026: saiba tudo sobre o transporte direto para o Carnaval

Ainda no comunicado, o vocalista lamentou não poder se apresentar no Carnaval de Salvador após retornar à banda, depois de 20 anos afastado do Fantasmão.

“O artista lamenta, pois seria a primeira apresentação dentro do circuito do Carnaval soteropolitano após o retorno para a turnê especial de 20 anos de carreira do Fantasmão”, conclui a nota.

Veja nota completa:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Edcity (@edcity)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval 2026 Carnaval de Salvador Carnaval de Salvador 2026 edcity

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval
Play

Qual a sua música preferida neste Carnaval? Vote na enquete

Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval
Play

Os hits que ganharam o título de música do Carnaval nos últimos anos

Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval
Play

Trio de Xanddy sofre falha técnica no Morro do Cristo durante show

x