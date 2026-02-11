Siga o A TARDE no Google

Edcity cancela pipoca do Fantasmão às vésperas do Carnaval - Foto: Divulgação

Batendo à porta do Carnaval, Edcity anunciou o cancelamento da pipoca da banda Fantasmão nesta quarta-feira, 11, por meio de nota publicada nas redes sociais. A apresentação aconteceria na abertura da folia, nesta quinta-feira, 12, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Segundo o artista, o cancelamento ocorreu por questões logísticas relacionadas ao trio elétrico, que não comporta a estrutura necessária para a realização do show.

“O cancelamento se dá por questões técnicas, já que o trio designado para a apresentação não comporta a estrutura musical do grupo”, informou em nota.

Ainda no comunicado, o vocalista lamentou não poder se apresentar no Carnaval de Salvador após retornar à banda, depois de 20 anos afastado do Fantasmão.

“O artista lamenta, pois seria a primeira apresentação dentro do circuito do Carnaval soteropolitano após o retorno para a turnê especial de 20 anos de carreira do Fantasmão”, conclui a nota.

