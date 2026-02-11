CARNAVAL
Barra/Ondina 2026: veja a programação completa do Circuito Dodô
Circuito promete dias de multidões, grandes hits e encontros históricos
Por Bianca Carneiro
A espera acabou para quem já está com o abadá na mão ou se prepara para seguir a pipoca na orla mais famosa da Bahia. A programação do circuito Barra/Ondina no Carnaval de Salvador foi divulgada e promete dias de multidões, grandes hits e encontros históricos entre artistas consagrados da música baiana e nacional.
De quinta-feira, 12, até terça-feira, 17, o percurso mais disputado da folia reúne blocos tradicionais, trios elétricos e pipocas comandadas por nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Léo Santana, Carlinhos Brown e Ludmilla. O carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”, em homenagem às raízes, à história e à força do samba na formação cultural da cidade.
A abertura da festa na Barra-Ondina acontece na quinta-feira, 12, com destaque para Bell Marques no Bloco da Quinta, além de atrações em formato pipoca, como Ludmilla, Babado Novo e Os Mascarados. Ao longo dos dias seguintes, o circuito recebe blocos icônicos como Coruja, Vumbora, Camaleão, Crocodilo, Largadinho e Me Abraça, além de apresentações de BaianaSystem, Timbalada, Igor Kannário, Alinne Rosa, Durval Lélys e Tomate.
Vale lembrar que a programação ainda pode sofrer ajustes pontuais, a pedido dos artistas ou por necessidades operacionais.
Confira a programação completa da Barra/Ondina
Quinta-feira, 12
- Baby-Léguas – Banda Papa Léguas
- Bloco da Quinta – Bell Marques
- Bloco Siri com Tody – Theuzinho
- Tô Ligado – Bloco UAU! / Chá da Alice – Babado Novo
- Trio Araketu / Fissura – Banda Araketu
- Trio Solange Almeida – Solange Almeida
- Trio Léo Santana – Léo Santana
- Trio Parangolé – Parangolé
- Trio Psirico – Psirico
- Trio Tony Salles – Tony Salles
- Os Mascarados – Margareth Menezes
- Trio Cheiro / Yes – Banda Cheiro
- Trio Timbalada – Timbalada
- Trio Pedro Sampaio – DJ Pedro Sampaio
- Projeto Especial Frevo da Lud – Ludmilla
- Trio Carlinhos Brown – Carlinhos Brown
- Trio O Kanalha – O Kanalha
- Bloco Universitário – Marinho
- Trio Guig Ghetto – Guig Ghetto
- Trio Vina Calmon – Vina Calmon
- Trio Tatau – Tatau
- Trio Fantasmão – Fantasmão
- Trio Thiago Aquino – Thiago Aquino
- Nova Saga – DJ Akani / Makonnem Tá Fari e Convidados
- Banana Reggae – Papazoni / Thomé Vianna
- Trio Chica Fé – Banda Chica Fé
- Trio Hiago Danadinho – Hiago Danadinho
- Trio Ah! Chapa – Ah! Chapa
Sexta-feira, 13
- Baby-Léguas – Banda Papa Léguas
- Vumbora – Bell Marques
- Bloco Nana / Vem com o Gigante – Léo Santana
- Fissura – Tomate
- Tô Ligado – Ah! Chapa
- Bloco Siri com Tody
- Blow Out – Claudia Leitte
- Timbalada – Timbalada
- Bloco Eu Vou / Yes – Banda Cheiro
- Projeto Especial / Bloco da Anitta – Anitta
- Trio Parangolé – Parangolé
- Trio Carlinhos Brown – Carlinhos Brown
- Trio Pagodart – Pagodart
- Bloco dos Vaqueiros – Ragga Tanga e Convidados
- Trio La Fúria – La Fúria
- Trio Daniela Mercury – Daniela Mercury
- Trio BaianaSystem – BaianaSystem
- Trio da Huanna – Huanna
- Trio Mulheres do Arrocha – Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo
Mais Pipocas
- Daniela Mercury;
- Rainhas do Arrocha;
- Lazzo Matumbi;
- BaianaSystem
Sábado, 14
- Microtrio Ivan Huol – Bolinho de Estudante
- Coruja – Ivete Sangalo
- Vumbora – Bell Marques
- Bloco Eva – Banda Eva
- Bloco Nana / Vem com o Gigante – Léo Santana
- Fissura – Tomate
- Timbalada – Carlinhos Brown
- Trio Tony Salles – Tony Salles
- Trio Psirico – Psirico
- Trio Tayrone – Tayrone
- O Vale – Aline Rosa
- Tô Ligado – Linguagem de Tambor
- Bloco Siri com Tody
- Trio da Cultura – Margareth Menezes e Convidados
- Trio Cheiro / Yes Papazoni – Papazoni
- Tarrindo de Q
- Ambiental e Ecossistema – Saulo Calmon
- Alerta Prime – Noelson do Cavaco e Davi
- Trio Guig Ghetto – Guig Ghetto
- Trio Luanna Monalisa – Luanna Monalisa
Domingo, 15
- Microtrio Putito Rex – Putito Rex
- Olodum – Banda Olodum
- Bloco Camaleão – Bell Marques
- Bloco Largadinho – Claudia Leitte
- Bloco da Torcida – Xanddy Harmonia
- Me Abraça – Durval Lelys
- Crocodilo – Daniela Mercury
- Trio Armandinho, Dodô e Osmar – Banda Armandinho, Dodô e Osmar
- Cortejo Afro – Banda Cortejo Afro
- Trio Alok – Alok
- Trio Pagodart – Pagodart
- Trio FitDance – FitDance
- Trio Vinny Nogueira – Vinny Nogueira
- Trio Attooxxa – Attooxxa
- Ecológico Meio Ambiente – Banda Roma Negra
- Tê Tê Tê
- A Mulherada – Banda A Mulherada
- Bloco Universitário – Marinho
- Trio Dan Miranda – Dan Miranda
- Trio Gilmellândia – Gilmellândia
- Trio Wilsinho Kraychete – Wilsinho Kraychete
- Trio Baby do Brasil – Baby do Brasil
Segunda-feira, 16
- Coruja – Ivete Sangalo
- Bloco Camaleão – Bell Marques
- Filhos de Gandhy – Banda Show Gandhy
- Filhas de Gandhy
- Me Abraça – Durval Lelys
- Bloco da Segunda – Xanddy Harmonia
- Trio Armandinho, Dodô e Osmar – Banda Armandinho, Dodô e Osmar
- Vem Comigo – Carla Cristina
- Trio Daniela Mercury – Daniela Mercury
- Cortejo Afro – Banda Cortejo Afro
- Trio Psirico – Psirico
- Trio Guga Meyra – Guga Meyra
- Trio Luiz Caldas – Luiz Caldas
- Vem Sambar / Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia – Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes
- Ecológico Meio Ambiente – Uil Nascimento
- Jaké – Banda Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender
- Tê Tê Tê
- Muzenza – Banda Afro Muzenza
- Trio A Dama – A Dama
- Trio Pedro Chamusca – Pedro Chamusca
Terça-feira, 17
- Bloco Camaleão – Bell Marques
- Bloco Largadinho – Claudia Leitte
- Jaké – Banda Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender
- Praieiro – Jammil
- Trio Benza Deus – Benza Deus
- Trio Aline Rosa – Aline Rosa
- Trio Armandinho, Dodô e Osmar – Banda Armandinho, Dodô e Osmar
- Bloco Malê Debalê – Banda Malê
- Tê Tê Tê – Carla Cristina e Pabllo Vittar
- Banana Reggae – Thomé Viana & Banda Ragga
- Trio Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia – Pedro Pondé
- Trio Larissa Mello – Larissa Mello
- As Exclusivas – LGBTQIA+ – Na Carona
- Trio Léo Santana – Léo Santana
- Trio Timbalada – Timbalada
- Trio Banda Mel – Banda Mel
- Bloco Universitário – Marinho
- Trio Juan e Ravena – Juan e Ravena
- Trio Vina Calmon – Vina Calmon
- Trio O Poeta – O Poeta
- Trio do Forró – Chambinho do Acordeon / Fulô de Mandacaru / Virgílio
