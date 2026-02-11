Menu
HOME > CARNAVAL
CARNAVAL

Barra/Ondina 2026: veja a programação completa do Circuito Dodô

Circuito promete dias de multidões, grandes hits e encontros históricos

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

11/02/2026 - 13:41 h | Atualizada em 11/02/2026 - 13:56

Ivete Sangalo e o Bloco Coruja é presença confirmada na orla mais famosa da folia
Ivete Sangalo e o Bloco Coruja é presença confirmada na orla mais famosa da folia -

A espera acabou para quem já está com o abadá na mão ou se prepara para seguir a pipoca na orla mais famosa da Bahia. A programação do circuito Barra/Ondina no Carnaval de Salvador foi divulgada e promete dias de multidões, grandes hits e encontros históricos entre artistas consagrados da música baiana e nacional.

De quinta-feira, 12, até terça-feira, 17, o percurso mais disputado da folia reúne blocos tradicionais, trios elétricos e pipocas comandadas por nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Léo Santana, Carlinhos Brown e Ludmilla. O carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”, em homenagem às raízes, à história e à força do samba na formação cultural da cidade.

A abertura da festa na Barra-Ondina acontece na quinta-feira, 12, com destaque para Bell Marques no Bloco da Quinta, além de atrações em formato pipoca, como Ludmilla, Babado Novo e Os Mascarados. Ao longo dos dias seguintes, o circuito recebe blocos icônicos como Coruja, Vumbora, Camaleão, Crocodilo, Largadinho e Me Abraça, além de apresentações de BaianaSystem, Timbalada, Igor Kannário, Alinne Rosa, Durval Lélys e Tomate.

Vale lembrar que a programação ainda pode sofrer ajustes pontuais, a pedido dos artistas ou por necessidades operacionais.

Confira a programação completa da Barra/Ondina

Quinta-feira, 12

  • Baby-Léguas – Banda Papa Léguas
  • Bloco da Quinta – Bell Marques
  • Bloco Siri com Tody – Theuzinho
  • Tô Ligado – Bloco UAU! / Chá da Alice – Babado Novo
  • Trio Araketu / Fissura – Banda Araketu
  • Trio Solange Almeida – Solange Almeida
  • Trio Léo Santana – Léo Santana
  • Trio Parangolé – Parangolé
  • Trio Psirico – Psirico
  • Trio Tony Salles – Tony Salles
  • Os Mascarados – Margareth Menezes
  • Trio Cheiro / Yes – Banda Cheiro
  • Trio Timbalada – Timbalada
  • Trio Pedro Sampaio – DJ Pedro Sampaio
  • Projeto Especial Frevo da Lud – Ludmilla
  • Trio Carlinhos Brown – Carlinhos Brown
  • Trio O Kanalha – O Kanalha
  • Bloco Universitário – Marinho
  • Trio Guig Ghetto – Guig Ghetto
  • Trio Vina Calmon – Vina Calmon
  • Trio Tatau – Tatau
  • Trio Fantasmão – Fantasmão
  • Trio Thiago Aquino – Thiago Aquino
  • Nova Saga – DJ Akani / Makonnem Tá Fari e Convidados
  • Banana Reggae – Papazoni / Thomé Vianna
  • Trio Chica Fé – Banda Chica Fé
  • Trio Hiago Danadinho – Hiago Danadinho
  • Trio Ah! Chapa – Ah! Chapa

Sexta-feira, 13

  • Baby-Léguas – Banda Papa Léguas
  • Vumbora – Bell Marques
  • Bloco Nana / Vem com o Gigante – Léo Santana
  • Fissura – Tomate
  • Tô Ligado – Ah! Chapa
  • Bloco Siri com Tody
  • Blow Out – Claudia Leitte
  • Timbalada – Timbalada
  • Bloco Eu Vou / Yes – Banda Cheiro
  • Projeto Especial / Bloco da Anitta – Anitta
  • Trio Parangolé – Parangolé
  • Trio Carlinhos Brown – Carlinhos Brown
  • Trio Pagodart – Pagodart
  • Bloco dos Vaqueiros – Ragga Tanga e Convidados
  • Trio La Fúria – La Fúria
  • Trio Daniela Mercury – Daniela Mercury
  • Trio BaianaSystem – BaianaSystem
  • Trio da Huanna – Huanna
  • Trio Mulheres do Arrocha – Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo

Mais Pipocas

  • Daniela Mercury;
  • Rainhas do Arrocha;
  • Lazzo Matumbi;
  • BaianaSystem

Sábado, 14

  • Microtrio Ivan Huol – Bolinho de Estudante
  • Coruja – Ivete Sangalo
  • Vumbora – Bell Marques
  • Bloco Eva – Banda Eva
  • Bloco Nana / Vem com o Gigante – Léo Santana
  • Fissura – Tomate
  • Timbalada – Carlinhos Brown
  • Trio Tony Salles – Tony Salles
  • Trio Psirico – Psirico
  • Trio Tayrone – Tayrone
  • O Vale – Aline Rosa
  • Tô Ligado – Linguagem de Tambor
  • Bloco Siri com Tody
  • Trio da Cultura – Margareth Menezes e Convidados
  • Trio Cheiro / Yes Papazoni – Papazoni
  • Tarrindo de Q
  • Ambiental e Ecossistema – Saulo Calmon
  • Alerta Prime – Noelson do Cavaco e Davi
  • Trio Guig Ghetto – Guig Ghetto
  • Trio Luanna Monalisa – Luanna Monalisa

Domingo, 15

  • Microtrio Putito Rex – Putito Rex
  • Olodum – Banda Olodum
  • Bloco Camaleão – Bell Marques
  • Bloco Largadinho – Claudia Leitte
  • Bloco da Torcida – Xanddy Harmonia
  • Me Abraça – Durval Lelys
  • Crocodilo – Daniela Mercury
  • Trio Armandinho, Dodô e Osmar – Banda Armandinho, Dodô e Osmar
  • Cortejo Afro – Banda Cortejo Afro
  • Trio Alok – Alok
  • Trio Pagodart – Pagodart
  • Trio FitDance – FitDance
  • Trio Vinny Nogueira – Vinny Nogueira
  • Trio Attooxxa – Attooxxa
  • Ecológico Meio Ambiente – Banda Roma Negra
  • Tê Tê Tê
  • A Mulherada – Banda A Mulherada
  • Bloco Universitário – Marinho
  • Trio Dan Miranda – Dan Miranda
  • Trio Gilmellândia – Gilmellândia
  • Trio Wilsinho Kraychete – Wilsinho Kraychete
  • Trio Baby do Brasil – Baby do Brasil

Segunda-feira, 16

  • Coruja – Ivete Sangalo
  • Bloco Camaleão – Bell Marques
  • Filhos de Gandhy – Banda Show Gandhy
  • Filhas de Gandhy
  • Me Abraça – Durval Lelys
  • Bloco da Segunda – Xanddy Harmonia
  • Trio Armandinho, Dodô e Osmar – Banda Armandinho, Dodô e Osmar
  • Vem Comigo – Carla Cristina
  • Trio Daniela Mercury – Daniela Mercury
  • Cortejo Afro – Banda Cortejo Afro
  • Trio Psirico – Psirico
  • Trio Guga Meyra – Guga Meyra
  • Trio Luiz Caldas – Luiz Caldas
  • Vem Sambar / Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia – Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes
  • Ecológico Meio Ambiente – Uil Nascimento
  • Jaké – Banda Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender
  • Tê Tê Tê
  • Muzenza – Banda Afro Muzenza
  • Trio A Dama – A Dama
  • Trio Pedro Chamusca – Pedro Chamusca

Terça-feira, 17

  • Bloco Camaleão – Bell Marques
  • Bloco Largadinho – Claudia Leitte
  • Jaké – Banda Jaké / Neivaldo do Tchaco / Coisa de Acender
  • Praieiro – Jammil
  • Trio Benza Deus – Benza Deus
  • Trio Aline Rosa – Aline Rosa
  • Trio Armandinho, Dodô e Osmar – Banda Armandinho, Dodô e Osmar
  • Bloco Malê Debalê – Banda Malê
  • Tê Tê Tê – Carla Cristina e Pabllo Vittar
  • Banana Reggae – Thomé Viana & Banda Ragga
  • Trio Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia – Pedro Pondé
  • Trio Larissa Mello – Larissa Mello
  • As Exclusivas – LGBTQIA+ – Na Carona
  • Trio Léo Santana – Léo Santana
  • Trio Timbalada – Timbalada
  • Trio Banda Mel – Banda Mel
  • Bloco Universitário – Marinho
  • Trio Juan e Ravena – Juan e Ravena
  • Trio Vina Calmon – Vina Calmon
  • Trio O Poeta – O Poeta
  • Trio do Forró – Chambinho do Acordeon / Fulô de Mandacaru / Virgílio

carnaval Carnaval 2026 Carnaval de Salvador circuito barra-ondina circuito dodô

x