HOME > POLÍTICA
CARNAVAL 2026

Sob o olhar de Lula, Janja será destaque no Carnaval deste ano

Primeira-dama cumprirá agenda ao lado do presidente durante a folia momesca

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/02/2026 - 13:53 h

Primeira-dama, Janja Lula da Silva
Primeira-dama, Janja Lula da Silva -

A primeira-dama, Janja da Silva, como de se esperar, estará ao lado do presidente Lula (PT) durante a agenda do mandatário no período da folia, nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife.

Na capital fluminense, ela marcará presença na Marquês de Sapucaí, durante o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear a trajetória do petista, desde o interior de Pernambuco até a Presidência da República.

A primeira-dama, conforme o Poder 360, será protagonista no último carro alegórico que a escola de samba apresentará na avenida. Chamado “Amigos do Lula”, terá, além da primeira-dama, ministros, artistas e personalidades.

Janja participou do ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói na última sexta-feira, 6, na Sapucaí. Mesmo sob chuva, cantou o samba-enredo e ensaiou alguns passos de dança.

Mais convidados

Além de Janja, estarão no carro alegórico Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial; Marcelo Freixo, presidente da Embratur; Bia Lula, neta do presidente; Tereza Cristina, cantora e compositora, e Juliana Baroni, atriz.

Outras personalidades também devem integrar a alegoria. Alguns dos convidados desfilarão no chão, ao lado do carro alegórico. Lula assistirá ao desfile do camarote da prefeitura do Rio.

No geral, serão 25 alas com cerca de 3.100 pessoas que desfilarão por cerca de uma hora. A agremiação pediu para que símbolos políticos e partidários não sejam exibidos durante a apresentação para não correr o risco de perder pontos.

Outras homenagens à Lula

Lula é o 1º presidente que será homenageado no cargo por uma escola de samba. Mas o petista já foi exaltado em outras duas ocasiões no Carnaval. Em 2003, a Beija-Flor, do Rio, exibiu uma escultura de Lula na avenida ao tratar do combate à fome.

Em 2012, o petista foi tema do desfile da Gaviões da Fiel, em São Paulo. A escola é ligada ao Corinthians, time para o qual o presidente torce.

Na época, o samba-enredo foi “Verás Que o Filho Fiel Não Foge À Luta – Lula o Retrato de Uma Nação”. O petista não assistiu ao desfile presencialmente porque se recuperava de um câncer na laringe.

Tags:

Carnaval 2026 janja Lula Rio de Janeiro

Ver todas

x