CARNAVAL
NA TELA

É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia

Transmissão será feita em parceria com a Claro TV e chegará a 6 milhões de lares

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 6:44 h

A TARDE firmou parceria com Claro TV para transmissão oficial do Carnaval
A farra começou oficialmente, e, com a abertura da maior festa de rua do mundo, o Grupo A TARDE amplia o alcance de sua cobertura multiplataforma com a transmissão ao vivo do Carnaval de Salvador 2026. Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, o A TARDE Folia leva toda a emoção dos circuitos direto para o telespectador, sempre das 16h às 0h.

A grande novidade desta edição é a parceria estratégica com a Claro TV. Além da tradicional exibição digital via YouTube no Canal A TARDE Play, a transmissão ganha espaço na TV por assinatura através do Canal LIKE (número 530), garantindo uma experiência de alta definição para os clientes da operadora.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A transmissão será feita do Observatório A TARDE, estúdio instalado no Hotel Monte Pascoal, na Barra, e tem a expectativa de alcançar mais de seis milhões de lares no Brasil.

A cobertura será comandada por Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, consolidando a posição do Grupo como um dos principais players da festa de momo. A operação mobiliza um time de cerca de 100 profissionais, incluindo os repórteres Giovanna Rimola, Brenda Viana, Adriana Amada e Jonathas Brito, que atuarão nas ruas para ouvir foliões, entrevistar artistas e registrar cada movimento da celebração.

Já a cobertura do Carnaval nos bairros será ampliada por meio de parcerias com portais locais, entre eles, o Nordeste Eu Sou, referência no Nordeste de Amaralina, e o Notícias Cajazeiras, com atuação no bairro de Cajazeiras, fortalecendo o olhar sobre diferentes regiões da cidade.

Onde assistir a transmissão ao vivo do Carnaval A TARDE Folia 2026:

  • TV por Assinatura: Canal LIKE (530) da Claro TV
  • Internet: Canal oficial A TARDE Play no YouTube
  • Período: De hoje (12/02) até terça-feira (17/02)
  • Horário: 16h às 0h

Além das transmissões ao vivo feitas pelo YouTube e Claro TV, a cobertura do A TARDE Folia será exibida nos canais doGrupo A TARDE de forma integrada pela seguintes plataformas:

  • Redes sociais A TARDE e Massa! (Instagram e TikTok)
  • Portais A TARDE e Massa!
  • A TARDE FM
  • Jornais impressos A TARDE e Massa!

A grade de transmissão do A TARDE Folia foi desenhada para não deixar ninguém de fora, garantindo que o público acompanhe, durante os seis dias de festa, a passagem de grandes ícones como Ivete Sangalo, Léo Santana, Daniela Mercury, Timbalada e Claudia Leitte.

A cobertura será diversa e dinâmica, trazendo desde a energia dePagod'art, Psirico e Parangolé até o balanço de Tomate, Tony Salles e Filhos de Jorge, sem esquecer a tradição de Luiz Caldas, o agito do Guig Ghetto e o movimento Mudei de Nome, entre outros vários nomes ao longo dos circuitos.

Assista a transmissão ao vivo do Carnaval A TARDE Folia desta quinta-feira

x