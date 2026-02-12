NA TELA
É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia
Transmissão será feita em parceria com a Claro TV e chegará a 6 milhões de lares
Por Redação
A farra começou oficialmente, e, com a abertura da maior festa de rua do mundo, o Grupo A TARDE amplia o alcance de sua cobertura multiplataforma com a transmissão ao vivo do Carnaval de Salvador 2026. Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, o A TARDE Folia leva toda a emoção dos circuitos direto para o telespectador, sempre das 16h às 0h.
A grande novidade desta edição é a parceria estratégica com a Claro TV. Além da tradicional exibição digital via YouTube no Canal A TARDE Play, a transmissão ganha espaço na TV por assinatura através do Canal LIKE (número 530), garantindo uma experiência de alta definição para os clientes da operadora.
A transmissão será feita do Observatório A TARDE, estúdio instalado no Hotel Monte Pascoal, na Barra, e tem a expectativa de alcançar mais de seis milhões de lares no Brasil.
A cobertura será comandada por Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, consolidando a posição do Grupo como um dos principais players da festa de momo. A operação mobiliza um time de cerca de 100 profissionais, incluindo os repórteres Giovanna Rimola, Brenda Viana, Adriana Amada e Jonathas Brito, que atuarão nas ruas para ouvir foliões, entrevistar artistas e registrar cada movimento da celebração.
Já a cobertura do Carnaval nos bairros será ampliada por meio de parcerias com portais locais, entre eles, o Nordeste Eu Sou, referência no Nordeste de Amaralina, e o Notícias Cajazeiras, com atuação no bairro de Cajazeiras, fortalecendo o olhar sobre diferentes regiões da cidade.
Onde assistir a transmissão ao vivo do Carnaval A TARDE Folia 2026:
- TV por Assinatura: Canal LIKE (530) da Claro TV
- Internet: Canal oficial A TARDE Play no YouTube
- Período: De hoje (12/02) até terça-feira (17/02)
- Horário: 16h às 0h
Mais conteúdo
Além das transmissões ao vivo feitas pelo YouTube e Claro TV, a cobertura do A TARDE Folia será exibida nos canais doGrupo A TARDE de forma integrada pela seguintes plataformas:
- Redes sociais A TARDE e Massa! (Instagram e TikTok)
- Portais A TARDE e Massa!
- A TARDE FM
- Jornais impressos A TARDE e Massa!
A grade de transmissão do A TARDE Folia foi desenhada para não deixar ninguém de fora, garantindo que o público acompanhe, durante os seis dias de festa, a passagem de grandes ícones como Ivete Sangalo, Léo Santana, Daniela Mercury, Timbalada e Claudia Leitte.
A cobertura será diversa e dinâmica, trazendo desde a energia dePagod'art, Psirico e Parangolé até o balanço de Tomate, Tony Salles e Filhos de Jorge, sem esquecer a tradição de Luiz Caldas, o agito do Guig Ghetto e o movimento Mudei de Nome, entre outros vários nomes ao longo dos circuitos.
Assista a transmissão ao vivo do Carnaval A TARDE Folia desta quinta-feira
