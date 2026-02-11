Camarote Expresso 2222 celebra ‘Preta para sempre’ em lançamento

Os cinco dias de festa contarão com homenagens para a artista - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Prestes a celebrar sua 25ª edição em 2026, o Camarote Expresso 2222 está realizando uma homenagem especial a memória de Preta Gil, que faleceu em julho de 2025. Com o tema “Pra sempre Preta”, o espaço celebrará a história da cantora, que era uma das organizadoras do evento.

Anfitriã do Camarote, Flora Gil afirmou que a família pensou seriamente em cancelar a edição deste ano devido a morte da artista, mas seguiu com a folia pois era o que ela gostava de fazer neste período.

“Esse ano a gente pensou muito se iria fazer ou não o Expresso por conta da Preta, que comandava isso também com a gente numa parte deliciosa que era juntar a gente. Ela tinha esse DNA de juntar”, disse ela durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 11.

A esposa de Gilberto Gil ainda explicou que seguiu com o projeto em prol de fazer o que Preta faria em seu lugar. “Eu pedi para cancelar e depois eu pensei: ‘a Preta vai ficar muito chateada e vai falar que é um papelão’”, disparou.

“Se a Preta estivesse aqui viva e alguém próximo a nós morresse e falássemos que a gente queria cancelar o projeto, ela não ia cancelar, não ia deixar. Então eu estou fazendo algo que eu acho que ela faria”, completou.

“Eu acho que a morte é um grande mistério da vida e a gente não sabe o que acontece depois da morte, apesar de todas essas notícias que chegam. Mas se existe mesmo a vida após a morte e se a Preta virou uma estreguinha, com certeza ela está feliz”, finalizou.

Cereja do bolo

Quem também esteve presente durante a conversa com os jornalista foi a chef de cozinha Bela Gil. Ela relembrou alguns momentos especiais com Preta e afirmou que a irmã era considerada a cereja do bolo do Camarote Expresso 2222.

“Ela sempre será essa grande cereja do bolo que é o Expresso. Eu acho que ela faz parte desse tripé, junto com a minha mãe e com a minha tia para fazer o camarote acontecer, com essa energia contagiante, que realmente chama as pessoas para estar perto,. Então ela continua sendo isso”, explicou.

A apresentadora também contou que a ideia de homenagear Preta foi dada pela tia delas, Fafá Giordano, que é quem comanda o camarote ao lado de Flora. “Por causa dela que esse ano.l o camarote é em homenagem à minha irmã. Ela teve essa grande ideia de colocar Preta pra sempre, porque ela é isso. Ela não é lembrança, ela é presença, e só de estar nesse espaço, com essas cores, esses brilhos, a gente sente a presença dela aqui”, afirmou.

Patrocinadores

Em 2026, o Camarote Expresso 2222 contará com um time de patrocinadores que de certa forma também fazem parte da história de Preta Gil, grande homenageada dos cinco dias de folia.

Dentre eles estão a Danone, Natura, Elo, Ifood, Seara, C&A, Havaianas, Três Corações, Vitalmed e outros.

CMO da C&A, Cecília Preto Alexandre explicou que estar presente em uma noite tão importante para a família Gil é uma honra para a marca. “A relação que a gente tem com a Preta é muito genuína e verdadeira. Porque fizemos duas coleções com ela e ela sempre puxando esse lado da autenticidade, da diversidade”, afirmou.

“Então, estar aqui presente nesse momento que é tão importante, nessa homenagem pra ela, falando de liberdade de expressão, de diversidade, de alegria é a melhor forma da gente, como uma marca, homenagear isso do lado dela. Até porque o carnaval é isso, né? Muito do espírito que ela tinha”, concluiu.