Carnaval de Salvador terá impacto ambiental neutralizado; entenda

Pelo terceiro ano consecutivo, o Carnaval de Salvador terá suas emissões de carbono compensadas por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a empresa Battre. A iniciativa tem o intuito de neutralizar o impacto ambiental da festa, que deve reunir milhões de foliões em 2026.

A compensação será feita a partir de créditos de carbono gerados no Aterro Metropolitano Centro. O aterro sanitário recebe cerca de 3 mil toneladas de resíduos domiciliares por dia, provenientes de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho.

“A compensação de carbono contribui para transformar um evento da dimensão do Carnaval de Salvador em uma iniciativa alinhada à agenda climática global e reduzir o impacto ambiental gerado por uma operação desse porte [...]”, afirma Ângelo Castro, diretor da Battre.

Como funciona a compensação?

No aterro sanitário, os gases resultantes da decomposição da matéria orgânica presente no lixo passam por um processo de queima, que transforma o metano em dióxido de carbono, um gás com menor potencial de efeito estufa.

Ao evitar que poluentes como o metano sejam liberados na atmosfera, o processo gera créditos de carbono.

“Firmar essa parceria pelo terceiro ano consecutivo mostra o compromisso da gestão municipal em ampliar e investir cada vez mais em práticas socioambientais, cumprindo políticas públicas. Além disso, é uma forma de incentivar a conscientização de todos que participam da maior festa de rua do planeta, promovendo um Carnaval cada vez mais responsável ambientalmente”, destaca o presidente da Limpurb, Carlos Gomes.

A compensação ocorrerá entre a quinta-feira, 12, e seguirá até a Quarta-feira de Cinzas. As emissões do Carnaval serão calculadas após o evento e incluem aquelas geradas por trios elétricos, minitrios, pranchões, viaturas, geradores de energia movidos a combustíveis fósseis, banheiros químicos e contêineres.

Nas últimas edições da festa, em 2024 e 2025, o total compensado correspondeu a quase mil toneladas de dióxido de carbono.