Carnaval de Salvador vira cenário de novo filme; saiba mais

Filme de comédia romântica acompanha um amor que nasce na festa nos anos 90 - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador é o grande pano de fundo de 'Um Carnaval em Cada Esquina', filme da Têm Dendê Produções que estreia na quarta-feira de cinzas, 18, na Band Bahia e Sergipe, às 12h.

A comédia romântica acompanha um amor que nasce na festa nos anos 90 e atravessa o tempo entre encontros e desencontros, tendo a maior folia de rua do Brasil como fio condutor da narrativa.

Dirigido por Vânia Lima e com roteiro de Daniel Arcades, o longa parte do presente para reconstruir memórias. Nana, hoje divorciada e morando no Centro de Salvador com a filha Tina, é surpreendida com o aluguel temporário do apartamento da família durante o Carnaval.



A decisão, pensada para que ela possa aproveitar a festa de outras formas, acaba provocando uma reviravolta: Tito, ex-marido de Nana, resolve surpreender a família e mergulhar na história do casal que se conheceu justamente na folia. A trajetória percorre carnavais marcantes, passa pelo nascimento de Tina, a separação e a possibilidade de recomeço.

Os cenários ajudam a contar essa história. O filme passeia por lugares icônicos como o Curuzu, a Praça Castro Alves, os camarotes da Barra – Ondina e o Centro Histórico, reforçando o Carnaval como personagem central da trama.

O elenco é formado por atores baianos e apresenta os protagonistas em diferentes fases da vida. Nana é interpretada por Diana Pérola, Karol Senna e Márcia Limma. Tito é vivido por Antônio Marcelo, na fase atual, e por Cícero Lopes, na juventude. Naira da Hora interpreta Tina adulta, enquanto Elis Laranjeira assume a fase infantil. Também participam Alexandro Beltrão, Lucas Vianna, Ruan Passos, Beatriz Pinho, Mariana Evangelista, Bruno Guimarães, Marilda Santana e Alan Miranda.

"Acho que esse filme é uma celebração ao carnaval, aos trabalhadores, aos foliões, empresários e acima de tudo às milhares de histórias que nossa cultura nos inspira a perseguir. Quantas Nanas não conhecemos? Quantos Titos? E acho que talvez eu e quem estiver vendo já fomos uma delas. O Personagem Dedé, ou Destino, para mim é o toque mágico que só a Bahia tem", explica Vânia Lima, diretora do longa.

Ela destaca ainda a importância do fortalecimento do audiovisual local: “Estou muito feliz de participar de uma estratégia de cinema baiano, realizado com um olhar para nossa realidade, com os talentos daqui e em especial envolvendo a cadeia de produção e exibição. Com certeza acredito que nosso ponto de partida é aqui, mas o de chegada é em todo lugar. Esse filme têm endereço de partida e não de chegada”, reforça.

A protagonista Márcia Limma também ressalta o impacto da narrativa. "O filme traz um eixo muito importante que gira em torno do Carnaval de Salvador, e principalmente a relação de dois protagonistas negros de classe média que quebram os estereótipos de como é viver a negritude e a subjetividade negra entre memórias carnavalescas e o resultado desses tantos carnavais. Acredito ser um divisor de águas na teledramaturgia para reconstrução do nosso imaginário coletivo", defende.

Na trama, Nana é fã do Ilê Aiyê e há três décadas sai no bloco todos os anos. Tito, bancário de 55 anos, ainda carrega o espírito de um filho de Gandhy, mesmo após se afastar da festa.

Tina, DJ concorrida no Carnaval, apoia o aluguel do apartamento para que a mãe possa descansar e vive seus próprios planos amorosos. Entre eles surge Dedé, também chamado de Destino — vendedor ambulante, motorista de aplicativo ou entregador — que acompanha os encontros e desencontros do casal e pode dar um leve empurrão quando as coisas não andam.