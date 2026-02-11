Menu
HOME > CARNAVAL
CANCELADO ÀS PRESSAS

Oh Polêmico cancela show na Barra nesta quinta-feira, 12; saiba motivo

Equipe do cantor busca uma nova data para a apresentação

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/02/2026 - 23:14 h | Atualizada em 11/02/2026 - 23:28

Show cancelado na abertura do Carnaval
Show cancelado na abertura do Carnaval -

O cantor Oh Polêmico não sobe mais ao trio, nesta quinta-feira, 12, no Circuito Barra-Ondina, em Salvador. O cancelamento do show foi confirmado pela equipe do artista, que apontou incompatibilidades técnicas como motivo da decisão.

Segundo informações da produção, o trio elétrico disponibilizado não comportaria a estrutura prevista para a banda, incluindo equipamentos e equipe técnica, o que comprometeria a entrega do espetáculo nos moldes planejados. Diante da impossibilidade de garantir as condições ideais de som, palco e logística, a apresentação foi cancelada.

Nota divulgada pela equipe do cantor
Nota divulgada pela equipe do cantor | Foto: Reprodução Redes Sociais

Em nota, o artista lamentou o ocorrido e reforçou o respeito ao público da capital baiana, destacando que prefere adiar o encontro a realizar um show abaixo do padrão esperado. A equipe informou ainda que trabalha para viabilizar uma nova data em Salvador e agradeceu a compreensão dos fãs.

x