Olodum comanda a abertura do Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina

Circuito Mestre Bimba - Foto: Amanda Ercília/GOVBA

O Olodum abriu, nesta quarta-feira, 11, o Carnaval do Nordeste de Amaralina, marcando o início da folia no Circuito Mestre Bimba. A festa segue até a Quarta-feira de Cinzas, 18, e integra oficialmente a programação do Carnaval da Bahia 2026.

Realizado desde 2004, o carnaval no bairro movimenta a comunidade com três mini trios, 102 agremiações e cerca de 12 atrações apoiadas pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), órgão vinculado à Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Nordeste de Amaralina é o grito oficial de abertura do Carnaval, uma celebração nos bairros que muito nos ensina. É diversidade cultural com segurança e saúde, garantindo que a festa aconteça e esteja cada vez mais perto do povo. É um verdadeiro estado de alegria”, explicou o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

Para os foliões, a programação no bairro garante acesso às atrações sem a necessidade de deslocamento para outros circuitos da capital. “A festa é maravilhosa, proporcionada pela comunidade. Com boas bandas, pertinho de casa, aqui todo mundo se conhece, se ama. Carnaval está aí, vamos desfrutar com alegria”, comemorou o comerciante Raphael Harrison.

Atendimento ao turista

De acordo com a a Setur-BA, para atender moradores e visitantes, foi disponibilizado no bairro a mesma estrutura oferecida nos circuitos oficiais. Pela primeira vez, o Nordeste de Amaralina recebe um Posto Avançado de Atendimento ao Turista, com a atuação de 20 agentes de informações e um guia de turismo.

Segurança no circuito

Um efetivo de 46 policiais militares vai garantir o clima de tranquilidade ao Circuito Mestre Bimba. O esquema inclui ainda a atuação integrada das forças de segurança, postos de atendimento e plataformas elevadas de observação, além do uso de câmeras de videomonitoramento, com sistema de reconhecimento facial, e portais de abordagem.