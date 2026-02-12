Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMEÇOU

Olodum comanda a abertura do Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina

Circuito integra a programação oficial do Carnaval da Bahia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/02/2026 - 7:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Circuito Mestre Bimba
Circuito Mestre Bimba -

O Olodum abriu, nesta quarta-feira, 11, o Carnaval do Nordeste de Amaralina, marcando o início da folia no Circuito Mestre Bimba. A festa segue até a Quarta-feira de Cinzas, 18, e integra oficialmente a programação do Carnaval da Bahia 2026.

Realizado desde 2004, o carnaval no bairro movimenta a comunidade com três mini trios, 102 agremiações e cerca de 12 atrações apoiadas pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), órgão vinculado à Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O Nordeste de Amaralina é o grito oficial de abertura do Carnaval, uma celebração nos bairros que muito nos ensina. É diversidade cultural com segurança e saúde, garantindo que a festa aconteça e esteja cada vez mais perto do povo. É um verdadeiro estado de alegria”, explicou o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

Para os foliões, a programação no bairro garante acesso às atrações sem a necessidade de deslocamento para outros circuitos da capital. “A festa é maravilhosa, proporcionada pela comunidade. Com boas bandas, pertinho de casa, aqui todo mundo se conhece, se ama. Carnaval está aí, vamos desfrutar com alegria”, comemorou o comerciante Raphael Harrison.

Leia Também:

É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia
PrEP no Carnaval: saiba como prevenir o HIV e curtir a folia com saúde
Oh Polêmico cancela show na Barra nesta quinta-feira, 12; saiba motivo

Atendimento ao turista

De acordo com a a Setur-BA, para atender moradores e visitantes, foi disponibilizado no bairro a mesma estrutura oferecida nos circuitos oficiais. Pela primeira vez, o Nordeste de Amaralina recebe um Posto Avançado de Atendimento ao Turista, com a atuação de 20 agentes de informações e um guia de turismo.

Segurança no circuito

Um efetivo de 46 policiais militares vai garantir o clima de tranquilidade ao Circuito Mestre Bimba. O esquema inclui ainda a atuação integrada das forças de segurança, postos de atendimento e plataformas elevadas de observação, além do uso de câmeras de videomonitoramento, com sistema de reconhecimento facial, e portais de abordagem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 Circuito Mestre Bimba nordeste de amaralina Olodum

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Circuito Mestre Bimba
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Circuito Mestre Bimba
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Circuito Mestre Bimba
Play

Qual a sua música preferida neste Carnaval? Vote na enquete

Circuito Mestre Bimba
Play

Os hits que ganharam o título de música do Carnaval nos últimos anos

x