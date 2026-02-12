BRT ficará 24h disponível durante o Carnaval de Salvador

BRT - Foto: Lucas Moura/ Secom PMS

O sistema BRT Salvador vai contar com esquema especial de funcionamento, incluindo operação 24 horas em linhas estratégicas durante o Carnaval. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a medida visa garantir mais mobilidade, segurança e conforto aos foliões durante a folia.

Como operação vai funcionar:

Segundo a Semob, as linhas B4 - Estação Pituba x Lapa e B5 - Lapa x Estação BRT Shopping da Bahia irão operar 24 horas por dia, facilitando o deslocamento do público entre importantes pontos da cidade ao longo de todo o período da festa.

As estações Lapa e Shopping da Bahia estarão abertas para embarque e desembarque, 24h. Já as demais estações do sistema funcionarão durante a madrugada apenas para o desembarque, contribuindo para a organização do fluxo e a segurança dos usuários, com exceção da Estação Barris que não irá operar durante o período do Carnaval.