HIDRATE-SE!
Foliões terão água gratuita no Carnaval de Salvador; saiba onde ficam os pontos de hidratação
A hidratação é uma aliada importante para a diversão
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Foliões que forem curtir o Carnaval de Salvador 2026 terão acesso a água potável gratuita em diversos pontos dos circuitos oficiais. A hidratação é uma aliada importante para que a diversão permaneça do início ao fim da festa.
A estratégia é de responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que planeja distribuir mais de 70 mil litros do minaral até o último dia da folia.
Serão instaladas cinco ilhas de hidratação com bebedouros. Além disso, funcionários da Embasa vão distribuir volante de copos biodegradáveis de água durante a passagem dos trios no circuito Barra-Ondina.
No circuito Barra-Ondina, as ilhas funcionarão das 10h às 22h. Nos demais circuitos, o horário será das 8h30 às 19h.
Leia Também:
Veja pontos de hidratação:
Barra-Ondina
- Rua Airosa Galvão, entre o restaurante Suan Luon e Edf. Barra 100;
- Subida do Morro do Gato, em frente ao Camarote Brahma
- Avenida Oceânica, entre Espetinho Ondina e posto elevado da Saltur
Campo Grande
- Largo do Campo Grande, em frente à Biblioteca JFC
Centro Histórico
- Praça do Terreiro de Jesus, próximo à fonte
Cuidado com a saúde
No Carnaval, o ritmo e o calor são intensos e o consumo de bebidas alcoólicas costuma seguir o mesmo compasso.
A orientação dos órgãos de saúde é que os foliões intercalem o consumo de bebidas alcoólicas com água ajuda a reduzir os efeitos da desidratação no organismo.
Além disso, para reduzir os riscos é recomendado evitar exposição prolongada ao sol e adotar proteção adequada, como uso de protetor solar, boné, chapéus e óculos de sol, por exemplo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes