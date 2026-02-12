Menu
HOME > CARNAVAL
HIDRATE-SE!

Foliões terão água gratuita no Carnaval de Salvador; saiba onde ficam os pontos de hidratação

A hidratação é uma aliada importante para a diversão

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/02/2026 - 14:53 h | Atualizada em 12/02/2026 - 15:12

Foliões que forem curtir o Carnaval de Salvador 2026 terão acesso a água potável gratuita em diversos pontos dos circuitos oficiais. A hidratação é uma aliada importante para que a diversão permaneça do início ao fim da festa.

A estratégia é de responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que planeja distribuir mais de 70 mil litros do minaral até o último dia da folia.

Serão instaladas cinco ilhas de hidratação com bebedouros. Além disso, funcionários da Embasa vão distribuir volante de copos biodegradáveis de água durante a passagem dos trios no circuito Barra-Ondina.

No circuito Barra-Ondina, as ilhas funcionarão das 10h às 22h. Nos demais circuitos, o horário será das 8h30 às 19h.

Leia Também:

Filhas de Gandhy prometem desfile histórico no Carnaval de Salvador
Suspeito de abusar foliã no Fuzuê é proibido de ir ao Carnaval
BRT ficará 24h disponível durante o Carnaval de Salvador

Veja pontos de hidratação:

Barra-Ondina

  • Rua Airosa Galvão, entre o restaurante Suan Luon e Edf. Barra 100;
  • Subida do Morro do Gato, em frente ao Camarote Brahma
  • Avenida Oceânica, entre Espetinho Ondina e posto elevado da Saltur

Campo Grande

  • Largo do Campo Grande, em frente à Biblioteca JFC

Centro Histórico

  • Praça do Terreiro de Jesus, próximo à fonte

Cuidado com a saúde

No Carnaval, o ritmo e o calor são intensos e o consumo de bebidas alcoólicas costuma seguir o mesmo compasso.

A orientação dos órgãos de saúde é que os foliões intercalem o consumo de bebidas alcoólicas com água ajuda a reduzir os efeitos da desidratação no organismo.

Além disso, para reduzir os riscos é recomendado evitar exposição prolongada ao sol e adotar proteção adequada, como uso de protetor solar, boné, chapéus e óculos de sol, por exemplo.

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

x