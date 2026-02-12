CARNAVAL 2026
Filhas de Gandhy prometem desfile histórico no Carnaval de Salvador
Cortejo terá 60 mulheres na percussão, 150 dançarinas e ações sustentáveis no figurino
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
As Filhas de Gandhy prometem protagonizar um dos desfiles mais marcantes do Carnaval 2026. O afoxé feminino levará para a avenida 60 mulheres na percussão, à frente do cortejo, além de 150 dançarinas na Ala de Dança e 60 baianas, ala tradicional que reafirma a ancestralidade, a memória e a força simbólica do grupo ao longo de sua trajetória.
Neste ano, o desfile será guiado pelo tema “Òrìṣá AYÀN nos Abençoou”. A proposta celebra o orixá dos tambores e coloca o ritmo como eixo central da narrativa artística.
No sábado de Carnaval, a condução vocal ficará sob o comando da cantora Tati Brito, que assume a linha de frente musical da apresentação. Já na segunda-feira, o desfile será puxado por Nany Lessa, que também contará com participação especial de Tati Brito.
Figurino sustentável
O Carnaval 2026 também marca um novo capítulo para as Filhas de Gandhy ao unir tradição, sustentabilidade e inovação. A fantasia reverencia o tambor como elo entre continentes e culturas, simbolizando a união entre África, Américas, Ásia e Europa por meio dos instrumentos que inspiram o figurino.
No campo ambiental, turbantes, tiaras, bolsas e faixas são confeccionados com reaproveitamento de resíduos têxteis do próprio corte da fantasia, incentivando práticas de consumo consciente. Já a inovação tecnológica ganha destaque com a NVC, desenvolvida em parceria com o SENAI Cimatec. A ferramenta permite ao público acessar conteúdos audiovisuais sobre a história e a relevância cultural do grupo ao apontar o celular para o figurino.
Leia Também:
Criada exclusivamente para mulheres, a fantasia reafirma o protagonismo feminino na condução do ritmo, da memória e da festa.
Programação – Carnaval 2026
14 de fevereiro (sábado) – Circuito Batatinha | Centro
- 13h – Xirê com Ágbas e Ogans
- 15h – Concentração na sede
- 16h – Desfile
16 de fevereiro (segunda-feira) – Circuito Dodô | Barra
- 15h – Concentração
- 16h – Desfile
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes