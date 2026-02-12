Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL 2026

Filhas de Gandhy prometem desfile histórico no Carnaval de Salvador

Cortejo terá 60 mulheres na percussão, 150 dançarinas e ações sustentáveis no figurino

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/02/2026 - 13:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Filhas de Gandhy
Filhas de Gandhy -

As Filhas de Gandhy prometem protagonizar um dos desfiles mais marcantes do Carnaval 2026. O afoxé feminino levará para a avenida 60 mulheres na percussão, à frente do cortejo, além de 150 dançarinas na Ala de Dança e 60 baianas, ala tradicional que reafirma a ancestralidade, a memória e a força simbólica do grupo ao longo de sua trajetória.

Neste ano, o desfile será guiado pelo tema “Òrìṣá AYÀN nos Abençoou”. A proposta celebra o orixá dos tambores e coloca o ritmo como eixo central da narrativa artística.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No sábado de Carnaval, a condução vocal ficará sob o comando da cantora Tati Brito, que assume a linha de frente musical da apresentação. Já na segunda-feira, o desfile será puxado por Nany Lessa, que também contará com participação especial de Tati Brito.

Figurino sustentável

O Carnaval 2026 também marca um novo capítulo para as Filhas de Gandhy ao unir tradição, sustentabilidade e inovação. A fantasia reverencia o tambor como elo entre continentes e culturas, simbolizando a união entre África, Américas, Ásia e Europa por meio dos instrumentos que inspiram o figurino.

No campo ambiental, turbantes, tiaras, bolsas e faixas são confeccionados com reaproveitamento de resíduos têxteis do próprio corte da fantasia, incentivando práticas de consumo consciente. Já a inovação tecnológica ganha destaque com a NVC, desenvolvida em parceria com o SENAI Cimatec. A ferramenta permite ao público acessar conteúdos audiovisuais sobre a história e a relevância cultural do grupo ao apontar o celular para o figurino.

Leia Também:

BRT ficará 24h disponível durante o Carnaval de Salvador
Saiba como agir em caso de desaparecimento de crianças no Carnaval
Chuva intensa no Carnaval: Inmet emite alerta para Salvador

Criada exclusivamente para mulheres, a fantasia reafirma o protagonismo feminino na condução do ritmo, da memória e da festa.

Programação – Carnaval 2026

14 de fevereiro (sábado) – Circuito Batatinha | Centro

  • 13h – Xirê com Ágbas e Ogans
  • 15h – Concentração na sede
  • 16h – Desfile

16 de fevereiro (segunda-feira) – Circuito Dodô | Barra

  • 15h – Concentração
  • 16h – Desfile

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Afoxé Feminino Carnaval 2026 filhas de gandhy protagonismo feminino sustentabilidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filhas de Gandhy
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Filhas de Gandhy
Play

É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia

Filhas de Gandhy
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Filhas de Gandhy
Play

Qual a sua música preferida neste Carnaval? Vote na enquete

x