Filhas de Gandhy prometem desfile histórico no Carnaval de Salvador

Filhas de Gandhy - Foto: Divulgação

As Filhas de Gandhy prometem protagonizar um dos desfiles mais marcantes do Carnaval 2026. O afoxé feminino levará para a avenida 60 mulheres na percussão, à frente do cortejo, além de 150 dançarinas na Ala de Dança e 60 baianas, ala tradicional que reafirma a ancestralidade, a memória e a força simbólica do grupo ao longo de sua trajetória.

Neste ano, o desfile será guiado pelo tema “Òrìṣá AYÀN nos Abençoou”. A proposta celebra o orixá dos tambores e coloca o ritmo como eixo central da narrativa artística.

No sábado de Carnaval, a condução vocal ficará sob o comando da cantora Tati Brito, que assume a linha de frente musical da apresentação. Já na segunda-feira, o desfile será puxado por Nany Lessa, que também contará com participação especial de Tati Brito.

Figurino sustentável

O Carnaval 2026 também marca um novo capítulo para as Filhas de Gandhy ao unir tradição, sustentabilidade e inovação. A fantasia reverencia o tambor como elo entre continentes e culturas, simbolizando a união entre África, Américas, Ásia e Europa por meio dos instrumentos que inspiram o figurino.

No campo ambiental, turbantes, tiaras, bolsas e faixas são confeccionados com reaproveitamento de resíduos têxteis do próprio corte da fantasia, incentivando práticas de consumo consciente. Já a inovação tecnológica ganha destaque com a NVC, desenvolvida em parceria com o SENAI Cimatec. A ferramenta permite ao público acessar conteúdos audiovisuais sobre a história e a relevância cultural do grupo ao apontar o celular para o figurino.

Criada exclusivamente para mulheres, a fantasia reafirma o protagonismo feminino na condução do ritmo, da memória e da festa.

Programação – Carnaval 2026

14 de fevereiro (sábado) – Circuito Batatinha | Centro

13h – Xirê com Ágbas e Ogans

15h – Concentração na sede

16h – Desfile

16 de fevereiro (segunda-feira) – Circuito Dodô | Barra