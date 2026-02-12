Carnaval de Salvador terá transporte monitorado por IA e drones

Siga o A TARDE no Google

Semob integra inteligência artificial

A Prefeitura de Salvador vai apostar em tecnologia de ponta para acompanhar a operação do transporte público durante o Carnaval de 2026. A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou que utilizará inteligência artificial, drones e sistemas integrados de monitoramento em tempo real para ampliar a eficiência e a segurança do sistema nos dias de festa.

A proposta é otimizar decisões operacionais com base em dados instantâneos sobre fluxo de passageiros e circulação da frota.

Contagem de passageiros com inteligência artificial

Uma das principais novidades será a contagem automatizada de passageiros na Estação da Lapa. Câmeras de videomonitoramento instaladas nos pontos de embarque e desembarque utilizarão inteligência artificial para reconhecimento facial, seguindo os protocolos legais de proteção de dados.

O objetivo é mensurar com precisão o fluxo de usuários que circulam pelo terminal ao longo do Carnaval.

Segundo a prefeitura, esta será a primeira vez que a tecnologia é aplicada no sistema de transporte público da capital baiana durante o período carnavalesco.

Drones e monitoramento em tempo real



Além da tecnologia fixa, dois drones operados por agentes da Semob vão sobrevoar os principais pontos de transporte da cidade para acompanhar a movimentação de foliões.

As imagens captadas serão enviadas ao Centro de Controle Operacional (CCO), que concentra câmeras instaladas em locais estratégicos de Salvador e permite o acompanhamento em tempo real da operação.

GPS e monitoramento dos trios

O CCO também monitora a frota de ônibus por meio de sistema de geolocalização (GPS), possibilitando o rastreamento dos veículos e ajustes imediatos conforme a demanda.

Outro recurso empregado é o monitoramento dos trios elétricos, realizado em parceria institucional. A medida auxilia na análise logística e na definição de reforço da frota, especialmente nos momentos de encerramento das apresentações nos circuitos da festa.

Com o conjunto de ferramentas tecnológicas, a gestão municipal pretende garantir maior organização e agilidade no transporte durante um dos períodos de maior movimentação na cidade.