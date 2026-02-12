Foliões cruzam estados para viver a abertura do Carnaval de Salvador

Bell Marques abre o Carnaval no Circuito Barra-Ondina - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O Carnaval de Salvador começou oficialmente nesta quinta-feira, 12, e o Circuito Dodô (Barra-Ondina) já pulsa no ritmo da maior festa de rua do planeta, com milhares de foliões tomando conta da avenida.

A abertura da folia ficou por conta de um dos maiores nomes da música baiana, Bell Marques, que arrastou uma multidão e deu o tom do que promete ser um Carnaval histórico.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista ao Portal A TARDE, foliões de diversas partes da Bahia e do país abriram o jogo sobre como pretendem curtir o Carnaval e revelaram os nomes dos artistas que estão mais ansiosos para acompanhar na folia.

Turma da Chapada, oeste baiano e São Paulo na avenida

Entre eles está a advogada Jurandete Casteluccio, de 53 anos, que reuniu amigos e familiares de diferentes regiões para viver a experiência do Carnaval na capital baiana.

“Uma parte do grupo veio da Chapada Diamantina, outra parte lá da região oeste da Bahia, de Barreiras, e uma parte de São Paulo. Nós viemos… eu já conheço, mas eles vieram pra conhecer o Carnaval e principalmente hoje, no dia 12, que veio Bell Marques na abertura do Carnaval do Circuito Barra-Ondina”, contou.

Natural da região de Lençóis, na Chapada Diamantina, Jurandete explicou que já esteve em Salvador em outras ocasiões, mas trouxe o restante do grupo para conhecer a festa. “Eu já, como eu sou do interior, de vez em quando eu tô aqui. No Carnaval era difícil, mas já vim algumas poucas vezes. Trouxe o resto da turma pra vim conhecer.”

O grupo reúne ainda foliões de Formosa do Rio Preto, no oeste baiano, e Gabriela Medeiros, que veio de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo.

Roteiro pelos circuitos e paixão pelos blocos afros



A programação inclui diferentes circuitos e bairros tradicionais da folia. “Nós vamos ficar até domingo e estivemos ontem no Santo Antônio Além do Carmo, lá no Pelourinho. E a ideia é que amanhã, provavelmente, a gente volta aqui no circuito Barra-Ondina e eventualmente no Campo Grande, no sábado.”

Jurandete também destacou o carinho pelos blocos afros e a diversidade cultural do Carnaval de Salvador. “A gente tem uma paixão muito grande pelo Olodum, pelos blocos afros. Eu fico sentindo que talvez esse ano eu não vou ter esse prazer de ver, mas fico contente da Bahia ter toda essa diversidade cultural em termos de blocos carnavalescos e os blocos afros que são belíssimos.”

Jurandete Castellute e família | Foto: Agatha Victoria Reis / AG. A Tarde

Primeira vez em Salvador e expectativa para grandes nomes



Quem também estreia na folia é Raquel, de 34 anos, que veio conhecer Salvador pela primeira vez.

“É a primeira vez que a gente está aqui, a gente não conhecia a cidade. Viemos para passar alguns dias e viver o Carnaval de Salvador.”

Animada, ela já tem uma lista de atrações favoritas. “Hoje basicamente a gente está esperando ver Bell Marques, BaianaSystem e amanhã Ivete. Todo mundo, a gente quer ver todo mundo.”

O grupo pretende circular por diferentes circuitos ao longo dos dias. “Hoje a gente vai ficar em Ondina e amanhã depois vamos para o Campo Grande, para o Circuito Osmar. A gente está pensando ainda em ir para o Largo do Santo Antônio Além do Carmo também.”