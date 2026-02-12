Ambulantes revelam o que planejam fazer com o lucro do Carnaval

Nadiane da Silva, que veio de Feira de Santana - Foto: Foto | Jair Mendonça Jr

A abertura do Carnaval de Salvador 2026 no circuito Barra-Ondina revelou que, atrás de cada isopor, existe um projeto de vida. Em entrevista ao Portal A TARDE, os ambulantes contaram que a meta deste ano vai além de pagar as contas: o objetivo é o "teto próprio".

Com faturamentos esperados que variam de R$ 6 mil a R$ 15 mil, esses trabalhadores encaram a maratona da folia como a chance definitiva de concluir reformas e construir casas.

Para veteranos como Eliana Teixeira, de 56 anos, a festa é uma companheira de longa data. Trabalhando na avenida desde os 13 anos, ela projeta o maior faturamento entre os entrevistados. "Espero ganhar uns 15 mil. Com o dinheiro daqui pretendo construir minha casa", conta a moradora do bairro da Saúde.

Assim como ela, Nadiane da Silva, que veio de Feira de Santana, já tem o destino certo para os R$ 7 mil que planeja lucrar: "Comprar as portas que não tem, dar o contrapiso e comprar minha geladeira".

A dedicação é intensa e exige fôlego de folião. Giovanei Santos, morador do Bairro da Paz, trabalha há 10 anos na festa e espera garantir pelo menos R$ 6 mil para sustentar a esposa e os dois filhos. "Todo mundo depende de mim", explica.