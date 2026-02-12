Carnaval: Olodum e Armandinho desfilam com trios movidos a gás natural

A tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2 - Foto: Divulgação

A maior festa popular do planeta caminha rumo à descarbonização. No Carnaval de Salvador 2026, a inovação e a sustentabilidade ganham força com o retorno do trio elétrico de Armandinho e Irmãos Macêdo e a estreia do Olodum utilizando caminhões movidos a gás natural.

A iniciativa, fruto de um projeto do Governo da Bahia através da Bahiagás, visa reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).

Além do ganho ambiental, o uso do combustível regional fortalece a economia do Nordeste e diminui a dependência de diesel importado.

Confira a programação dos trios sustentáveis:

Armandinho e Irmãos Macêdo:

Sábado, 14: Circuito Osmar (Campo Grande) - 18h.

Domingo, 15, a Terça, 17: Circuito Dodô (Barra-Ondina) - 18h.

Olodum:

Sexta, 13, e Terça, 17: Circuito Osmar (Campo Grande).

Domingo, 15: Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Benefícios para o folião e para o meio ambiente

A substituição do diesel pelo gás natural traz vantagens imediatas para quem curte a folia atrás do trio. Segundo Magno Bernardo, assessor da Bahiagás, a tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2 e praticamente zera a emissão de poeira e particulados que prejudicam a qualidade do ar.

Outro diferencial importante é a redução de ruído. Os motores a gás são mais silenciosos, permitindo que o som da guitarra baiana e os tambores do Olodum brilhem com ainda mais clareza.

"Trata-se de uma importante oportunidade de conscientização e estímulo à adoção de tecnologias mais limpas", destaca Luiz Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás.

O projeto repete o êxito de 2025, quando o trio de Armandinho foi o primeiro da história a utilizar GNL (Gás Natural Liquefeito). Na ocasião, o veículo demonstrou alta eficiência ao completar o percurso utilizando apenas 15% da capacidade do tanque, provando que a autonomia é mais do que suficiente para as longas horas de desfile no Carnaval de Salvador 2026.

A expectativa é que essa vitrine tecnológica incentive outros blocos e empresas de transporte a adotarem o combustível, consolidando a Bahia como referência em eventos de grande porte ecologicamente responsáveis.