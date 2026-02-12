Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Carnaval: Olodum e Armandinho desfilam com trios movidos a gás natural

Iniciativa da Bahiagás reduz poluentes e promove sustentabilidade nos circuitos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

12/02/2026 - 19:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2
A tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2 -

A maior festa popular do planeta caminha rumo à descarbonização. No Carnaval de Salvador 2026, a inovação e a sustentabilidade ganham força com o retorno do trio elétrico de Armandinho e Irmãos Macêdo e a estreia do Olodum utilizando caminhões movidos a gás natural.

A iniciativa, fruto de um projeto do Governo da Bahia através da Bahiagás, visa reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além do ganho ambiental, o uso do combustível regional fortalece a economia do Nordeste e diminui a dependência de diesel importado.

Confira a programação dos trios sustentáveis:

Armandinho e Irmãos Macêdo:

  • Sábado, 14: Circuito Osmar (Campo Grande) - 18h.
  • Domingo, 15, a Terça, 17: Circuito Dodô (Barra-Ondina) - 18h.

Olodum:

  • Sexta, 13, e Terça, 17: Circuito Osmar (Campo Grande).
  • Domingo, 15: Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Benefícios para o folião e para o meio ambiente

A substituição do diesel pelo gás natural traz vantagens imediatas para quem curte a folia atrás do trio. Segundo Magno Bernardo, assessor da Bahiagás, a tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2 e praticamente zera a emissão de poeira e particulados que prejudicam a qualidade do ar.

Outro diferencial importante é a redução de ruído. Os motores a gás são mais silenciosos, permitindo que o som da guitarra baiana e os tambores do Olodum brilhem com ainda mais clareza.

Leia Também:

Carnaval de Salvador: mistura de ritmos agita 1º dia e divide opiniões
Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues entregam chave da cidade ao Rei Momo
Solteira, Paolla Oliveira curte o Carnaval de Salvador em cima do trio

"Trata-se de uma importante oportunidade de conscientização e estímulo à adoção de tecnologias mais limpas", destaca Luiz Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás.

O projeto repete o êxito de 2025, quando o trio de Armandinho foi o primeiro da história a utilizar GNL (Gás Natural Liquefeito). Na ocasião, o veículo demonstrou alta eficiência ao completar o percurso utilizando apenas 15% da capacidade do tanque, provando que a autonomia é mais do que suficiente para as longas horas de desfile no Carnaval de Salvador 2026.

A expectativa é que essa vitrine tecnológica incentive outros blocos e empresas de transporte a adotarem o combustível, consolidando a Bahia como referência em eventos de grande porte ecologicamente responsáveis.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 inovação sustentabilidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

A tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

A tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2
Play

É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia

A tecnologia reduz em mais de 30% a emissão de CO2
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

x