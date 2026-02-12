Solteira, Paolla Oliveira curte o Carnaval de Salvador em cima do trio

Siga o A TARDE no Google

Paolla Oliveira na Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Paolla Oliveira em Salvador é uma das grandes atrações do primeiro dia oficial de Carnaval. Ela desembarcou na capital baiana no início da tarde desta quinta-feira, 12, e seguiu um roteiro de tradição.

Seu primeiro destino foi a Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho. O local é um ponto turístico obrigatório para quem busca renovar as energias antes de subir nos trios elétricos ou marcar presença nos camarotes.

Em meio aos trios da primeira noite de Carnaval, Paolla Oliveira foi flagrada aproveitando a festa em cima do trio de Pedro Sampaio, no circuito Barra-Ondina, chamando a atenção dos foliões que acompanhavam a passagem do artista.



Nas redes sociais, Paolla compartilhou um álbum de fotos celebrando a chegada. "Carnaval na Bahia, o mundo todo se agita", escreveu a artista.

Outros famosos

A presença de Paolla Oliveira em Salvador marca o início de uma temporada estrelada. O Carnaval de 2026 atrai nomes de peso, transformando a capital baiana no principal destino das celebridades brasileiras e internacionais.

Além de Paolla, outras estrelas já circulam pela cidade como Bruna Marquezine e Bruna Griphao; o cantor internacional Shawn Mendes e a dançarina Sheila Mello.