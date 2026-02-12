Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Limp Dance: garis equilibram o trabalho e a curtição no Carnaval

Trabalhadores da Limpurb são peça essencial para a folia acontecer

Dara Medeiros / Portal MASSA!

Por Dara Medeiros / Portal MASSA!

12/02/2026 - 18:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Limp Dance leva dança e descontração para os circuitos do Carnaval de Salvador
Limp Dance leva dança e descontração para os circuitos do Carnaval de Salvador -

Os trabalhadores da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) são uma peça fundamental para que o Carnaval da capital baiana aconteça. Bem-humorados, os garis equilibram o dever e a curtição enquanto realizam a higiene dos circuitos da folia.

A Limpurb criou o grupo Limp Dance, que reúne garis para momentos de descontração e dança durante o Carnaval e festas populares de Salvador, fazendo sucesso com coreografias tanto nas redes sociais quanto nas ruas da cidade.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para Flaviana Lúcia dos Santos, de 40 anos, fazer parte do grande time de profissionais da Limpurb é motivo de muito orgulho e satisfação. Moradora do bairro Largo do Tanque, ela vê os colegas de farda como familiares.

Profissionais destacam orgulho, espírito de equipe e expectativas para a folia de 2026
Profissionais destacam orgulho, espírito de equipe e expectativas para a folia de 2026 | Foto: Dara Medeiros / Ag. A TARDE

“Eu trabalho há 9 anos como gari. A minha história começou quando eu saí de um emprego, fiquei afastada e entrei nessa casa aqui de limpeza urbana, me adaptei. O trabalho é bom, a gente faz amizade, é praticamente uma família e, no Carnaval, é isso aqui que a gente faz: a gente trabalha e se diverte ao mesmo tempo”, declara.

Leia Também:

Carnaval é aberto com rainha, rei e princesas celebrando o samba
Carnaval da Ribeira divulga programação para os festejos em Salvador
Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Apaixonada por dança e supercarismática, Flaviana adora a oportunidade de acompanhar um pouco das apresentações dos trios elétricos, mas sempre se lembra da responsabilidade que é dar conta das tarefas estabelecidas para o grupo de limpeza.

“Temos que limpar e deixar tudo prontinho e bonitinho para os foliões e para a gente também, mas dá para curtir bastante os shows. Temos que meter nossa dança, nossos passinhos, é a melhor parte e não dá para ficar sem”, explica.

Quem também se joga na dança quando trabalha é Ramon Conceição, de 31 anos. Ele é do Jardim Cajazeiras e trabalha na Limpurb há quatro anos. Esse é o segundo Carnaval em que ele atua na limpeza de passarela e se emociona ao falar sobre a função que exerce.

“Manter a cidade limpa e, além disso, a gente se diverte. Não tem coisa melhor para mim do que trabalhar e se divertir ao mesmo tempo”, afirma.

O jovem finalizou confessando que está com altas expectativas para a folia de 2026: “O meu primeiro ano foi maravilhoso e o segundo eu creio que vai ser também, porque o primeiro dia é hoje e eu creio que a gente ainda tem mais seis dias pela frente e vai ser maravilhoso, vou ter boas histórias.”

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval Salvador festas populares Garis Limp Dance Limpeza Urbana Trabalho e Diversão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Limp Dance leva dança e descontração para os circuitos do Carnaval de Salvador
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Limp Dance leva dança e descontração para os circuitos do Carnaval de Salvador
Play

É hoje! Saiba onde assistir ao vivo a transmissão do Carnaval A TARDE Folia

Limp Dance leva dança e descontração para os circuitos do Carnaval de Salvador
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Limp Dance leva dança e descontração para os circuitos do Carnaval de Salvador
Play

Qual a sua música preferida neste Carnaval? Vote na enquete

x