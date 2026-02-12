Limp Dance: garis equilibram o trabalho e a curtição no Carnaval

Limp Dance leva dança e descontração para os circuitos do Carnaval de Salvador - Foto: Dara Medeiros / Ag. A TARDE

Os trabalhadores da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) são uma peça fundamental para que o Carnaval da capital baiana aconteça. Bem-humorados, os garis equilibram o dever e a curtição enquanto realizam a higiene dos circuitos da folia.

A Limpurb criou o grupo Limp Dance, que reúne garis para momentos de descontração e dança durante o Carnaval e festas populares de Salvador, fazendo sucesso com coreografias tanto nas redes sociais quanto nas ruas da cidade.

Para Flaviana Lúcia dos Santos, de 40 anos, fazer parte do grande time de profissionais da Limpurb é motivo de muito orgulho e satisfação. Moradora do bairro Largo do Tanque, ela vê os colegas de farda como familiares.

Profissionais destacam orgulho, espírito de equipe e expectativas para a folia de 2026 | Foto: Dara Medeiros / Ag. A TARDE

“Eu trabalho há 9 anos como gari. A minha história começou quando eu saí de um emprego, fiquei afastada e entrei nessa casa aqui de limpeza urbana, me adaptei. O trabalho é bom, a gente faz amizade, é praticamente uma família e, no Carnaval, é isso aqui que a gente faz: a gente trabalha e se diverte ao mesmo tempo”, declara.

Apaixonada por dança e supercarismática, Flaviana adora a oportunidade de acompanhar um pouco das apresentações dos trios elétricos, mas sempre se lembra da responsabilidade que é dar conta das tarefas estabelecidas para o grupo de limpeza.

“Temos que limpar e deixar tudo prontinho e bonitinho para os foliões e para a gente também, mas dá para curtir bastante os shows. Temos que meter nossa dança, nossos passinhos, é a melhor parte e não dá para ficar sem”, explica.

Quem também se joga na dança quando trabalha é Ramon Conceição, de 31 anos. Ele é do Jardim Cajazeiras e trabalha na Limpurb há quatro anos. Esse é o segundo Carnaval em que ele atua na limpeza de passarela e se emociona ao falar sobre a função que exerce.

“Manter a cidade limpa e, além disso, a gente se diverte. Não tem coisa melhor para mim do que trabalhar e se divertir ao mesmo tempo”, afirma.

O jovem finalizou confessando que está com altas expectativas para a folia de 2026: “O meu primeiro ano foi maravilhoso e o segundo eu creio que vai ser também, porque o primeiro dia é hoje e eu creio que a gente ainda tem mais seis dias pela frente e vai ser maravilhoso, vou ter boas histórias.”