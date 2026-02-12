Carnaval da Ribeira divulga programação para os festejos em Salvador

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação

Para quem quer curtir o Carnaval de Salvador, mas procura alternativas aos tradicionais circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), o bairro da Ribeira pode ser uma ótima opção. Com uma programação que reúne artistas de pagode, arrocha, samba, reggae e forró, o Carnaval da Ribeira acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

Com forte identidade cultural, vista para a Baía de Todos-os-Santos e tradição em festas populares, o bairro mantém papel ativo na preservação da cultura e na movimentação econômica da Cidade Baixa durante o Carnaval.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os seis dias de show gratuitos fazem parte do calendário oficial do Carnaval da Bahia em 2026.

Programação completa

Quinta-feira (12) - Abertura

Kart Love

A Vingadora

Pimenta Nativa

Lukas Miranda

Taynã Agazzi

Mr. Bryan Gasparzinho

Sexta-feira (13)

The Play

LevaNoiz

Berguinho

Lary

Selakuatro

Batifun

Sábado (14)

Rafinha Asas

Lukas Queiroz

Amor que Fica

TK O Rei do Bar

Cangaia de Jegue

Caldeirão

Domingo (15)

Dan Valente

Juanzinho

Rafa Lemos

Pedro Libe

Forró do Tico

Di Resenha

Segunda-feira (16)

Gosto e Desejo

Pirilampo

Madeirada do Arrocha

7Kassio

Liziane Príncipe

Marcos Reyna

Terça-feira (17) - Encerramento