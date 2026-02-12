Menu
CARNAVAL
FOLIA

Carnaval da Ribeira divulga programação para os festejos em Salvador

Celebrações no bairro histórico da capital baiana acontecem entre os dias 12 e 17 de fevereiro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

12/02/2026 - 18:40 h

Para quem quer curtir o Carnaval de Salvador, mas procura alternativas aos tradicionais circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), o bairro da Ribeira pode ser uma ótima opção. Com uma programação que reúne artistas de pagode, arrocha, samba, reggae e forró, o Carnaval da Ribeira acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

Com forte identidade cultural, vista para a Baía de Todos-os-Santos e tradição em festas populares, o bairro mantém papel ativo na preservação da cultura e na movimentação econômica da Cidade Baixa durante o Carnaval.

Leia Também:

Ambulantes revelam o que planejam fazer com o lucro do Carnaval
Itaparica confirma grandes nomes da música para cinco dias de folia
Foliões terão água gratuita no Carnaval de Salvador; saiba onde ficam os pontos de hidratação

Os seis dias de show gratuitos fazem parte do calendário oficial do Carnaval da Bahia em 2026.

Programação completa

Quinta-feira (12) - Abertura

  • Kart Love
  • A Vingadora
  • Pimenta Nativa
  • Lukas Miranda
  • Taynã Agazzi
  • Mr. Bryan Gasparzinho

Sexta-feira (13)

  • The Play
  • LevaNoiz
  • Berguinho
  • Lary
  • Selakuatro
  • Batifun

Sábado (14)

  • Rafinha Asas
  • Lukas Queiroz
  • Amor que Fica
  • TK O Rei do Bar
  • Cangaia de Jegue
  • Caldeirão

Domingo (15)

  • Dan Valente
  • Juanzinho
  • Rafa Lemos
  • Pedro Libe
  • Forró do Tico
  • Di Resenha

Segunda-feira (16)

  • Gosto e Desejo
  • Pirilampo
  • Madeirada do Arrocha
  • 7Kassio
  • Liziane Príncipe
  • Marcos Reyna

Terça-feira (17) - Encerramento

  • Benza Deus
  • Jow
  • Léo Fera
  • Bandana
  • Rode Torres
  • Batukerê

Tags:

2026 carnaval programação ribeira Salvador

x