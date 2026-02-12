FOLIA
Carnaval da Ribeira divulga programação para os festejos em Salvador
Celebrações no bairro histórico da capital baiana acontecem entre os dias 12 e 17 de fevereiro
Siga o A TARDE no Google
Para quem quer curtir o Carnaval de Salvador, mas procura alternativas aos tradicionais circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), o bairro da Ribeira pode ser uma ótima opção. Com uma programação que reúne artistas de pagode, arrocha, samba, reggae e forró, o Carnaval da Ribeira acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro.
Com forte identidade cultural, vista para a Baía de Todos-os-Santos e tradição em festas populares, o bairro mantém papel ativo na preservação da cultura e na movimentação econômica da Cidade Baixa durante o Carnaval.
Leia Também:
Os seis dias de show gratuitos fazem parte do calendário oficial do Carnaval da Bahia em 2026.
Programação completa
Quinta-feira (12) - Abertura
- Kart Love
- A Vingadora
- Pimenta Nativa
- Lukas Miranda
- Taynã Agazzi
- Mr. Bryan Gasparzinho
Sexta-feira (13)
- The Play
- LevaNoiz
- Berguinho
- Lary
- Selakuatro
- Batifun
Sábado (14)
- Rafinha Asas
- Lukas Queiroz
- Amor que Fica
- TK O Rei do Bar
- Cangaia de Jegue
- Caldeirão
Domingo (15)
- Dan Valente
- Juanzinho
- Rafa Lemos
- Pedro Libe
- Forró do Tico
- Di Resenha
Segunda-feira (16)
- Gosto e Desejo
- Pirilampo
- Madeirada do Arrocha
- 7Kassio
- Liziane Príncipe
- Marcos Reyna
Terça-feira (17) - Encerramento
- Benza Deus
- Jow
- Léo Fera
- Bandana
- Rode Torres
- Batukerê
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes