HOME > CARNAVAL
JÁ É CARNAVAL, CIDADE!

Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues entregam chave da cidade ao Rei Momo

Carnaval 2026 foi aberto oficialmente na noite desta quinta-feira, 12, no Campo Grande

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

12/02/2026 - 19:36 h

Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis durante a entrega das chaves ao Rei Momo
Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis durante a entrega das chaves ao Rei Momo -

O Carnaval de Salvador 2026 foi oficialmente aberto, na noite desta quinta-feira, 12, com a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo pelo prefeito Bruno Reis e pelo governador Jerônimo Rodrigues.

A cerimônia aconteceu no Campo Grande, no Circuito Osmar, e marcou o início da maior festa popular de rua do planeta, reunindo milhares de foliões e artistas no coração da capital baiana.

Xanddy e Mariene abriram a festa de Momo
Xanddy e Mariene abriram a festa de Momo | Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Rei Momo Neto Rodrigues recebeu a chave e abriu oficialmente a folia, dando início aos desfiles e celebrações que prometem movimentar toda a cidade nos próximos dias. A rainha Maria Eduarda Nunes e as princesas, Maria Lúcia Longuinho, e Maviniê Hebe Nunes, também participaram da cerimônia.

A abertura também teve apresentações da cantora Mariene de Castro e do cantor Xanddy Harmonia, que animaram o público com muito samba - ritmo que celebra 110 anos e é o grande homenageado da folia de Momo de 2026.

