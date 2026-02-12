JÁ É CARNAVAL, CIDADE!
Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues entregam chave da cidade ao Rei Momo
Carnaval 2026 foi aberto oficialmente na noite desta quinta-feira, 12, no Campo Grande
Por Andrêzza Moura
O Carnaval de Salvador 2026 foi oficialmente aberto, na noite desta quinta-feira, 12, com a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo pelo prefeito Bruno Reis e pelo governador Jerônimo Rodrigues.
A cerimônia aconteceu no Campo Grande, no Circuito Osmar, e marcou o início da maior festa popular de rua do planeta, reunindo milhares de foliões e artistas no coração da capital baiana.
O Rei Momo Neto Rodrigues recebeu a chave e abriu oficialmente a folia, dando início aos desfiles e celebrações que prometem movimentar toda a cidade nos próximos dias. A rainha Maria Eduarda Nunes e as princesas, Maria Lúcia Longuinho, e Maviniê Hebe Nunes, também participaram da cerimônia.
A abertura também teve apresentações da cantora Mariene de Castro e do cantor Xanddy Harmonia, que animaram o público com muito samba - ritmo que celebra 110 anos e é o grande homenageado da folia de Momo de 2026.
