INAUGURAÇÃO
Observatório da Câmara de Salvador inicia trabalhos no Carnaval 2026
Espaço é utilizado como ponto de observação e discussão para o aprimoramento da festa
Por Redação
A Câmara Municipal de Salvador abriu nesta quinta-feira, 12, o Observatório da Casa do Povo, instalado no Circuito Osmar, no Campo Grande. O presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), recebeu a imprensa e os vereadores e apresentou o espaço, tradicionalmente utilizado como ponto de observação e discussão para o aprimoramento da festa.
O prefeito Bruno Reis esteve presente e ressaltou a importância do Observatório e do trabalho dos 43 vereadores para a realização do Carnaval.
No espaço, Carlos Muniz ressaltou que a Câmara de Salvador participa ativamente do processo de construção e aprimoramento do Carnaval da capital baiana e o espaço funciona como esse ponto de encontro para que os vereadores façam suas contribuições enquanto a festa acontece.
“Nosso papel é ouvir as pessoas que participam do Carnaval, que fazem o Carnaval, para que, a partir da Quarta-feira de Cinzas, já sabermos o que será pauta nas reuniões das comissões, principalmente da Comissão Especial do Carnaval. O objetivo é reunir essas ideias e transformá-las em realidade para que o Carnaval de 2027 seja bem melhor do que o deste ano”, disse Carlos Muniz.
Ainda na conversa com os jornalistas, Muniz falou sobre as pautas que estarão no centro das discussões no plenário da Câmara logo depois do Carnaval, como a divulgação da composição das comissões permanentes e o projeto do Executivo Municipal (PLE 554/2025), que formaliza a criação da Política Municipal de Segurança Pública e Defesa Social em Salvador (PMSPDS).
O presidente reafirmou que, apesar de ser um ano de eleição, os trabalhos seguirão em ritmo intenso, sem prejuízos à discussão de outros temas de interesse da população de Salvador, como transporte público, saúde, educação e a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).
“O Executivo vai enviar o PDDU com calma e vamos votar com calma. Trata-se de um tema importante que mexe com a vida das pessoas, o que requer nossa atenção. Vamos ampliar o debate e garantir a participação popular, com a realização de, pelo menos, 20 audiências públicas”, explicou o presidente Carlos Muniz.
Defensor da revitalização do Circuito Osmar, o presidente também comentou sobre a manutenção dessa pauta: “Aqui é o berço do Carnaval de Salvador e símbolo da tradição da festa, que hoje volta a reunir grandes atrações, o que muito me orgulha por todo trabalho realizado também pela Câmara de Salvador”, destacou Muniz.
A abertura oficial do Observatório da Casa do Povo reuniu vereadores e profissionais da imprensa e também contou com a presença do diretor-geral da Câmara, Adriano Gallo; da vice-prefeita Ana Paula Matos; do secretário particular do prefeito, Igor Dominguez; do superintendente da Transalvador, Diego Brito; do secretário municipal de Governo, Cacá Leao; do deputado federal Leo Prates (PDT); do secretário Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), o vereador licenciado Alberto Braga (União); e de outros representantes de órgãos públicos.
Espaço consolidado
O camarote da Câmara Municipal de Salvador já se consolidou como um observatório da folia. O trabalho feito pelos vereadores funciona, ainda, para alertar e combater o trabalho infantil, racismo, exploração sexual de crianças e adolescentes e contribui ano a ano com o combate à violência contra a mulher, por meio da conscientização.
Esta pauta, mais uma vez, estará em debate com a campanha “Meu Corpo Não é Sua Fantasia”, capitaneada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
Durante os dias da folia de Momo, os vereadores fazem diagnósticos sobre a estrutura da festa, incluindo aspectos como mobilidade, limpeza, ordenamento do comércio informal, acessibilidade, limpeza urbana, segurança e funcionamento dos serviços públicos.
As observações realizadas no espaço já subsidiaram debates em sessões ordinárias e especiais, além de propostas legislativas e indicações encaminhadas ao Executivo Municipal.
