POLÍTICA
Jerônimo faz balanço de governo em ano eleitoral: "A gente aprende"
Governador petista chega ao último ano do primeiro mandato
Por Cássio Moreira
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez um balanço da sua gestão, que entra no último ano, nesta quinta-feira, 12, durante agenda em Salvador. Na ocasião, o petista afirmou que sua passagem pelo Palácio de Ondina tem servido de aprendizado.
Jerônimo citou a parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as ações do governo estadual em áreas sensíveis, como saúde, educação e infraestrutura, e afirmou que deve ampliar o número de cidades visitadas por ele ainda este ano, antes do período eleitoral.
"A gente aprende muito, três anos dirigindo um estado desse tamanho, três anos ajudando Lula a construir um país de volta para o povo da Bahia, vendo as nossas escolas, já quase vendo os hospitais funcionando a todo vapor, fazendo tratamento de câncer, tratamento do coração, da cabeça, lá no interior, vendo as nossas estruturas de estradas renovadas, é realmente uma lição muito forte,muito grande", afirmou o governador, durante conversa com a imprensa.
Segundo Jerônimo, cerca de 373 municípios já foram visitados por ele desde o início do mandato.
"Eu cheguei essa semana a 373 municípios visitados, é possível que no Carnaval agora ainda pegue um ou dois, que eu vou fazer visita de carnaval, mas eu espero que até o meado do ano a gente possa ter fechado o ano visitado a Bahia inteira e ninguém pode dizer que foi para fazer política, que foi lá trabalhar. Vou lá abraçar o povo, vou receber os pedidos, receber os conselhos que os mais experientes nos dão, isso é importante demais a gente poder se colocar na condição de um trabalhador que aprende, que faz", destacou Jerônimo.
