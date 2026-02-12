Menu
Jerônimo faz balanço de governo em ano eleitoral: "A gente aprende"

Governador petista chega ao último ano do primeiro mandato

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/02/2026 - 14:50 h

Jerônimo Rodrigues fala sobre entregas da gestão
Jerônimo Rodrigues fala sobre entregas da gestão -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez um balanço da sua gestão, que entra no último ano, nesta quinta-feira, 12, durante agenda em Salvador. Na ocasião, o petista afirmou que sua passagem pelo Palácio de Ondina tem servido de aprendizado.

Jerônimo citou a parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as ações do governo estadual em áreas sensíveis, como saúde, educação e infraestrutura, e afirmou que deve ampliar o número de cidades visitadas por ele ainda este ano, antes do período eleitoral.

Leia Também:

Jerônimo deixa Salvador em meio ao Carnaval para viajar com Lula
Jerônimo bate o martelo sobre anúncio da chapa majoritária
Caetano defende marco regulatório para contratação de artistas

"A gente aprende muito, três anos dirigindo um estado desse tamanho, três anos ajudando Lula a construir um país de volta para o povo da Bahia, vendo as nossas escolas, já quase vendo os hospitais funcionando a todo vapor, fazendo tratamento de câncer, tratamento do coração, da cabeça, lá no interior, vendo as nossas estruturas de estradas renovadas, é realmente uma lição muito forte,muito grande", afirmou o governador, durante conversa com a imprensa.

Segundo Jerônimo, cerca de 373 municípios já foram visitados por ele desde o início do mandato.

"Eu cheguei essa semana a 373 municípios visitados, é possível que no Carnaval agora ainda pegue um ou dois, que eu vou fazer visita de carnaval, mas eu espero que até o meado do ano a gente possa ter fechado o ano visitado a Bahia inteira e ninguém pode dizer que foi para fazer política, que foi lá trabalhar. Vou lá abraçar o povo, vou receber os pedidos, receber os conselhos que os mais experientes nos dão, isso é importante demais a gente poder se colocar na condição de um trabalhador que aprende, que faz", destacou Jerônimo.

Tags:

carnaval Jerônimo Rodrigues

x