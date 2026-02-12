Fantasias viram espetáculo à parte no primeiro dia de folia na Barra

Siga o A TARDE no Google

O primeiro dia de Carnaval no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, está sendo marcado por cores, criatividade e muita irreverência. Desde as primeiras horas da festa, foliões apostaram em fantasias de todos os estilos, transformando a orla em um verdadeiro desfile a céu aberto.

Entre os destaques está a carioca Carolina Marrofino, economista de 30 anos, que chamou atenção ao circular vestida de noiva. Esta é a segunda vez que ela escolhe a capital baiana para curtir a folia. No ano passado, viralizou nas redes sociais com outra produção criativa e decidiu repetir a dose.

“Eu gosto de vir fantasiada porque acho que isso dá repertório para as pessoas interagirem, se aproximarem também”, contou.

Para muitos foliões, a fantasia vai além da estética e se torna uma forma de expressão. O casal Julio Cauê e Rafael Barreto também apostou no figurino para aproveitar o primeiro dia de festa. Para eles, o Carnaval é o momento ideal para viver novas versões de si.

“É a oportunidade que a gente tem de colocar para fora o desejo de ser o que quiser. É um momento de liberdade, felicidade e diversão”, disseram.

Com brilho, criatividade e personagens inusitados espalhados pelo circuito, o primeiro dia de Carnaval na Barra confirmou que, em Salvador, a fantasia é parte essencial da festa — e da identidade dos foliões.