Público de camarote aprova show de BaianaSystem: "Atravessou fronteiras”

Vocalista do BaianaSytem, Russo Passapusso - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Parece que a polêmica envolvendo a apresentação da banda BaianaSystem no Camarote Salvador ficou só nas redes sociais. Atração mais aguardada do primeiro dia de festa, nesta quinta-feira, 12, o grupo recebeu elogios por parte do público.

Fã da banda desde antes da fama atual, a consultora de imagem Lisa Moraes afirmou que os artistas devem ocupar todos os espaços possíveis com sua mensagem, mesmo aqueles que foram criticados por eles anteriormente.

“Eu acho que é uma banda que já atravessou as fronteiras do mundo e tocou fora do Brasil. Então nada melhor do que tocar em Salvador e em qualquer lugar de Salvador, que vai acolher o BaianaSystem”, disse ela, em entrevista ao Portal A TARDE.

Lisa Moraes | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

A advogada Joana Batista compartilha do mesmo pensamento e reforça que a arte tem que estar presente em todos os lugares. “Eu acho que a música é democrática e eles têm que tocar em todo lugar. Música e arte tem que estar em todo lugar”, disparou.

Joana Batista | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Polêmica

Vale lembrar que essa é a primeira vez que o BaianaSytem toca em um camarote durante o Carnaval de Salvador. Acostumados a puxar trios pipoca durante a folia momesca, os artistas já teceram duras críticas aos colegas que cantam em espaços fechados.

Devido a isso, o anúncio da apresentação rendeu uma série de comentários negativos por parte dos fãs. Alguns deles chagaram a alegar que o grupo havia perdido a essência, pois está participando de um produto o qual não aprova.

Entretanto, o vocalista Russo Passapusso disse que entende o território em que a banda vai tocar como “um laboratório”.

“É uma questão de tocar em todos os lugares. A gente teve a proposta da Billboard de tocar dentro do festival. Eu sabia que eles queriam fazer como um festival esse processo do camarote. Entendemos o território que a gente vai tocar, mas a gente tem shows temáticos”, disse ele ao A TARDE.