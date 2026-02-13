"MÚSICA É DEMOCRÁTICA"
Público de camarote aprova show de BaianaSystem: "Atravessou fronteiras”
Banda se apresentou no espaço na quinta-feira, 12
Por Franciely Gomes
Parece que a polêmica envolvendo a apresentação da banda BaianaSystem no Camarote Salvador ficou só nas redes sociais. Atração mais aguardada do primeiro dia de festa, nesta quinta-feira, 12, o grupo recebeu elogios por parte do público.
Fã da banda desde antes da fama atual, a consultora de imagem Lisa Moraes afirmou que os artistas devem ocupar todos os espaços possíveis com sua mensagem, mesmo aqueles que foram criticados por eles anteriormente.
“Eu acho que é uma banda que já atravessou as fronteiras do mundo e tocou fora do Brasil. Então nada melhor do que tocar em Salvador e em qualquer lugar de Salvador, que vai acolher o BaianaSystem”, disse ela, em entrevista ao Portal A TARDE.
A advogada Joana Batista compartilha do mesmo pensamento e reforça que a arte tem que estar presente em todos os lugares. “Eu acho que a música é democrática e eles têm que tocar em todo lugar. Música e arte tem que estar em todo lugar”, disparou.
Polêmica
Vale lembrar que essa é a primeira vez que o BaianaSytem toca em um camarote durante o Carnaval de Salvador. Acostumados a puxar trios pipoca durante a folia momesca, os artistas já teceram duras críticas aos colegas que cantam em espaços fechados.
Devido a isso, o anúncio da apresentação rendeu uma série de comentários negativos por parte dos fãs. Alguns deles chagaram a alegar que o grupo havia perdido a essência, pois está participando de um produto o qual não aprova.
Entretanto, o vocalista Russo Passapusso disse que entende o território em que a banda vai tocar como “um laboratório”.
“É uma questão de tocar em todos os lugares. A gente teve a proposta da Billboard de tocar dentro do festival. Eu sabia que eles queriam fazer como um festival esse processo do camarote. Entendemos o território que a gente vai tocar, mas a gente tem shows temáticos”, disse ele ao A TARDE.
