Filhos de Éverton Ribeiro curtirão o Carnaval de Salvador em bloco
As crianças estão morando na capital baiana há cerca de dois anos
Por Franciely Gomes
Os filhos do jogador Éverton Ribeiro curtirão o Carnaval de Salvador em 2026. Morando na capital baiana há cerca de dois anos com os pais, Guto e Totói participarão da folia momesca em um bloco infantil no fim de semana.
A revelação foi feita pela influenciadora Marília Nery, mãe das crianças. Em entrevista concedida a reportagem do Portal A TARDE, ela afirmou que levará os pequenos para curtirem o bloco infantil Algodão Doce, comandando pela dançarina Carla Perez.
“O ano passado eles foram em um bloquinho e esse ano a gente vai domingo no bloco da Carla Perez. Eles estão animados e é durante o dia, então dá pra curtir um pouquinho com eles”, contou.
Folia dos papais
Durante o bate-papo, a publicitária também revelou que vai passar todos os seis dias de festa em Salvador, ao lado dos amigos. “Esse ano eu vou ficar só aqui em Salvador, prestigiano minhas amigas. Eu tô aqui no Camarote Salvador todos os dias e eu saio no trio do Bell na segunda-feira, com o bloco Camaleão”, afirmou ela, que é vizinha do cantor Bell Marques.
Questionada sobre a presença de Éverton Ribeiro na folia, que joga atualmente no Esporte Clube Bahia, Marília contou que o amado vai curtir ao lado dela após a partida deste sábado, 14, contra o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano. “Devo ir pro jogo e depois a gente tá aqui curtindo, se Deus quiser”, concluiu
