Alane Dias revela que voltaria como veterana ao BBB

Alane Dias - Foto: Franciely Gomes

Alane Dias revelou que voltaria ao Big Brother Brasil como veterana. Participante da 24ª edição do programa, que consagrou o baiano Davi Brito como campeão, a atriz afirmou que aceitaria o convite da TV Globo para retornar a casa mais vigiada do Brasil.

“Eu acho que dependendo de como fosse o período que fosse feito o convite, porque eu também estou muito focada na minha carreira artística, eu voltaria. O BBB foi uma coisa maravilhosa, que mudou a minha vida, e se quando houvesse um convite, se fizesse sentido, iria sim”, disse ela ao Portal A TARDE durante oCarnaval de Salvador.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Acho que é uma experiência que eu adoro, sabe? Às vezes as pessoas falam de ex-BBB no tom pejorativo e para mim é o oposto disso. Foi a experiência que mudou a minha vida, então eu sou muito grata”, completou.

Homenagem a Preta Gil

Namorando o cantor Francisco Gil desde 2025, a morena também falou sobre a homenagem que sua sogra, a cantora Preta Gil, receberá no Carnaval deste ano, cerca de 7 meses após a morte. Ela afirmou que a famosa foi muito importante e merece ser exaltada.

“Não tem como não se emocionar com o Expresso 2222 homenageando a Preta. Acho que tem que ser isso, que o nome dela vai sempre permanecer vivo, não só no Carnaval, mas em todas as épocas do ano”, afirmou.