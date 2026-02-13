Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Alane Dias revela que voltaria como veterana ao BBB

A atriz confessou que o relatou show mudou sua vida

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/02/2026 - 9:16 h

Alane Dias
Alane Dias -

Alane Dias revelou que voltaria ao Big Brother Brasil como veterana. Participante da 24ª edição do programa, que consagrou o baiano Davi Brito como campeão, a atriz afirmou que aceitaria o convite da TV Globo para retornar a casa mais vigiada do Brasil.

“Eu acho que dependendo de como fosse o período que fosse feito o convite, porque eu também estou muito focada na minha carreira artística, eu voltaria. O BBB foi uma coisa maravilhosa, que mudou a minha vida, e se quando houvesse um convite, se fizesse sentido, iria sim”, disse ela ao Portal A TARDE durante oCarnaval de Salvador.

“Acho que é uma experiência que eu adoro, sabe? Às vezes as pessoas falam de ex-BBB no tom pejorativo e para mim é o oposto disso. Foi a experiência que mudou a minha vida, então eu sou muito grata”, completou.

Homenagem a Preta Gil

Namorando o cantor Francisco Gil desde 2025, a morena também falou sobre a homenagem que sua sogra, a cantora Preta Gil, receberá no Carnaval deste ano, cerca de 7 meses após a morte. Ela afirmou que a famosa foi muito importante e merece ser exaltada.

Anitta, BaianaSystem e mais: veja programação da sexta de Carnaval
Muito chamego: Erika Januza e Arlindinho curtem Carnaval de Salvador
Faltou criatividade? Veja 4 fantasias para fazer sucesso no Carnaval

“Não tem como não se emocionar com o Expresso 2222 homenageando a Preta. Acho que tem que ser isso, que o nome dela vai sempre permanecer vivo, não só no Carnaval, mas em todas as épocas do ano”, afirmou.

x