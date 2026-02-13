Anitta, BaianaSystem e mais: veja programação da sexta de Carnaval

Siga o A TARDE no Google

CARNAVAL 2026. Circuito Dodô Bloco Os Mascarados Data: 12/02/26

O segundo dia do Carnaval de Salvador chegou e com ele, uma programação diversificada que vai agradar todos os públicos. Entre os destaques desta sexta-feira, 13, estão Anitta, Saulo, Solange Almeida, Silvanno Salles e BaianaSystem.

Para o folião não perder nenhuma atração, o Portal A TARDE preparou a lista completa dos principais circuitos.

Confira a programação:

Circuito Osmar (Campo Grande)

A partir das 13h

Saulo

Trio do Fitdance

Banda Eva

Alexandre Peixe

Juan e Ravena

Alinne Rosa

Araketu

Quabales

Alexandre Leão

Tony Salles

Levi Alvim

Filhos de Jorge

É O Tchan

Jau

Silvanno Sales

Vina Calmon

Exclusiva do Samba - Samba de Nego, Natalia Magno e Vinny Maia

Projeto Agente faz saúde - Samba Trator

Thiago Aquino

Solange Almeida

Alvorada - Marquinhos Sensação, Rogério Bambeia, Renato da Rocinha, Roberto Mendes, Morango, Banjo Novo e Ala de Canto

Reduto do Samba - Escandurras

Olodum

Cortejo Afro

Filhos de Marujo

Samba Popular - Eduardinho FM, Samba Top e A Grande Família

As Transformistas - Banda O Mastro e Ojuará

Chica Fé

Soweto - Alacorim, Viola de Isa e Genny Dantas

Trio Comcar 1

BBG - Big Bloco do Gueto

Os Negões

Jogo do Ifá

Pimenta Nativa

Robyssão

Taian Riachão

Pierre Onassis

Bandana

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

A partir das 15h30

Banda Papa Léguas

Bell Marques

Léo Santana

Tomate

Ah! Chapa

Bloco Siri com Tody

Claudia Leitte

Timbalada

Banda Cheiro

Anitta

Parangolé

Carlinhos Brown

Pagodart

Rasga Tanga - Bloco dos Vaqueiros

La Fúria

Daniela Mercury

BaianaSystem

Trio da Huanna

Mulheres do Arrocha - Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo

Circuito Batatinha (Pelourinho)

A partir das 16h

Relíquias Africanas

Banda Dana-dana

Samba Bombocado

Banda Impacto

Toaê

Corisco

Dandara

Agbara

Afro Liberdade

Namandu Nosso Planeta

Filhos de Oxalá

Afoxé Preto Velho - Banda Mesa de Ogãs

Blocão da Liberdade

Filhos de Jagun

Bloco de Índios Tamoios - Nito Gato

Afoxé Filhos de Onira

Palafitas

Afoxé Xirê Loní

Afro Pop Kimbala

Arrastão do Lobo Mal

