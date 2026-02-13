GRADE COMPLETA
Anitta, BaianaSystem e mais: veja programação da sexta de Carnaval
O Portal A TARDE preparou a lista completa desta sexta-feira, 13, nos principais circuitos
Por Luiza Nascimento
O segundo dia do Carnaval de Salvador chegou e com ele, uma programação diversificada que vai agradar todos os públicos. Entre os destaques desta sexta-feira, 13, estão Anitta, Saulo, Solange Almeida, Silvanno Salles e BaianaSystem.
Para o folião não perder nenhuma atração, o Portal A TARDE preparou a lista completa dos principais circuitos.
Confira a programação:
Circuito Osmar (Campo Grande)
A partir das 13h
- Saulo
- Trio do Fitdance
- Banda Eva
- Alexandre Peixe
- Juan e Ravena
- Alinne Rosa
- Araketu
- Quabales
- Alexandre Leão
- Tony Salles
- Levi Alvim
- Filhos de Jorge
- É O Tchan
- Jau
- Silvanno Sales
- Vina Calmon
- Exclusiva do Samba - Samba de Nego, Natalia Magno e Vinny Maia
- Projeto Agente faz saúde - Samba Trator
- Thiago Aquino
- Solange Almeida
- Alvorada - Marquinhos Sensação, Rogério Bambeia, Renato da Rocinha, Roberto Mendes, Morango, Banjo Novo e Ala de Canto
- Reduto do Samba - Escandurras
- Olodum
- Cortejo Afro
- Filhos de Marujo
- Samba Popular - Eduardinho FM, Samba Top e A Grande Família
- As Transformistas - Banda O Mastro e Ojuará
- Chica Fé
- Soweto - Alacorim, Viola de Isa e Genny Dantas
- Trio Comcar 1
- BBG - Big Bloco do Gueto
- Os Negões
- Jogo do Ifá
- Pimenta Nativa
- Robyssão
- Taian Riachão
- Pierre Onassis
- Bandana
Circuito Dodô (Barra-Ondina)
A partir das 15h30
- Banda Papa Léguas
- Bell Marques
- Léo Santana
- Tomate
- Ah! Chapa
- Bloco Siri com Tody
- Claudia Leitte
- Timbalada
- Banda Cheiro
- Anitta
- Parangolé
- Carlinhos Brown
- Pagodart
- Rasga Tanga - Bloco dos Vaqueiros
- La Fúria
- Daniela Mercury
- BaianaSystem
- Trio da Huanna
- Mulheres do Arrocha - Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo
Circuito Batatinha (Pelourinho)
A partir das 16h
- Relíquias Africanas
- Banda Dana-dana
- Samba Bombocado
- Banda Impacto
- Toaê
- Corisco
- Dandara
- Agbara
- Afro Liberdade
- Namandu Nosso Planeta
- Filhos de Oxalá
- Afoxé Preto Velho - Banda Mesa de Ogãs
- Blocão da Liberdade
- Filhos de Jagun
- Bloco de Índios Tamoios - Nito Gato
- Afoxé Filhos de Onira
- Palafitas
- Afoxé Xirê Loní
- Afro Pop Kimbala
- Arrastão do Lobo Mal
Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)
A partir das 16h
- Templo dos Orixás
- As Incabuladas
- Boka Louka
- Gera Dois
- Laroyê Arriba
- Clube do Samba na Avenida
