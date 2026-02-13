Menu
GRADE COMPLETA

Anitta, BaianaSystem e mais: veja programação da sexta de Carnaval

O Portal A TARDE preparou a lista completa desta sexta-feira, 13, nos principais circuitos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

13/02/2026 - 9:12 h

CARNAVAL 2026. Circuito Dodô Bloco Os Mascarados Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE Data: 12/02/26
CARNAVAL 2026. Circuito Dodô Bloco Os Mascarados Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE Data: 12/02/26 -

O segundo dia do Carnaval de Salvador chegou e com ele, uma programação diversificada que vai agradar todos os públicos. Entre os destaques desta sexta-feira, 13, estão Anitta, Saulo, Solange Almeida, Silvanno Salles e BaianaSystem.

Para o folião não perder nenhuma atração, o Portal A TARDE preparou a lista completa dos principais circuitos.

Confira a programação:

Circuito Osmar (Campo Grande)

A partir das 13h

  • Saulo
  • Trio do Fitdance
  • Banda Eva
  • Alexandre Peixe
  • Juan e Ravena
  • Alinne Rosa
  • Araketu
  • Quabales
  • Alexandre Leão
  • Tony Salles
  • Levi Alvim
  • Filhos de Jorge
  • É O Tchan
  • Jau
  • Silvanno Sales
  • Vina Calmon
  • Exclusiva do Samba - Samba de Nego, Natalia Magno e Vinny Maia
  • Projeto Agente faz saúde - Samba Trator
  • Thiago Aquino
  • Solange Almeida
  • Alvorada - Marquinhos Sensação, Rogério Bambeia, Renato da Rocinha, Roberto Mendes, Morango, Banjo Novo e Ala de Canto
  • Reduto do Samba - Escandurras
  • Olodum
  • Cortejo Afro
  • Filhos de Marujo
  • Samba Popular - Eduardinho FM, Samba Top e A Grande Família
  • As Transformistas - Banda O Mastro e Ojuará
  • Chica Fé
  • Soweto - Alacorim, Viola de Isa e Genny Dantas
  • Trio Comcar 1
  • BBG - Big Bloco do Gueto
  • Os Negões
  • Jogo do Ifá
  • Pimenta Nativa
  • Robyssão
  • Taian Riachão
  • Pierre Onassis
  • Bandana

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

A partir das 15h30

  • Banda Papa Léguas
  • Bell Marques
  • Léo Santana
  • Tomate
  • Ah! Chapa
  • Bloco Siri com Tody
  • Claudia Leitte
  • Timbalada
  • Banda Cheiro
  • Anitta
  • Parangolé
  • Carlinhos Brown
  • Pagodart
  • Rasga Tanga - Bloco dos Vaqueiros
  • La Fúria
  • Daniela Mercury
  • BaianaSystem
  • Trio da Huanna
  • Mulheres do Arrocha - Simone Morena / Luana Matos / Alice Araújo

Circuito Batatinha (Pelourinho)

A partir das 16h

  • Relíquias Africanas
  • Banda Dana-dana
  • Samba Bombocado
  • Banda Impacto
  • Toaê
  • Corisco
  • Dandara
  • Agbara
  • Afro Liberdade
  • Namandu Nosso Planeta
  • Filhos de Oxalá
  • Afoxé Preto Velho - Banda Mesa de Ogãs
  • Blocão da Liberdade
  • Filhos de Jagun
  • Bloco de Índios Tamoios - Nito Gato
  • Afoxé Filhos de Onira
  • Palafitas
  • Afoxé Xirê Loní
  • Afro Pop Kimbala
  • Arrastão do Lobo Mal

Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)

A partir das 16h

  • Templo dos Orixás
  • As Incabuladas
  • Boka Louka
  • Gera Dois
  • Laroyê Arriba
  • Clube do Samba na Avenida

x