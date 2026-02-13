Menu
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Gil se emociona em 1º Carnaval sem Preta: "Continua conosco"

Família Gil fará homenagem à cantora no Camarote Expresso 2222

Dara Medeiros

Por Dara Medeiros

13/02/2026 - 19:31 h

Gilberto Gil enfrenta a folia após a partida de Preta Gil
Gilberto Gil enfrenta a folia após a partida de Preta Gil -

O cantor Gilberto Gil vive um momento delicado neste Carnaval. Enquanto aguarda o início da homenagem especial dedicada à filha, Preta Gil, no Camarote Expresso 2222, em Salvador, o artista se emociona ao encarar o primeiro ano de folia após a partida dela.

"É um misto de duas coisas opostas, a ausência e a presença ao mesmo tempo. Ela já não está entre nós, mas tudo que ela foi, que ela fez, continua conosco", declarou Gil em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE.

O momento em celebração da vida de Preta Gil, que faleceu em julho de 2025, após lutar bravamente contra um câncer, reúne amigos, familiares e fãs da cantora.

Para Gilberto Gil, é impossível conter a emoção ao passar pelos espaços do Camarote Expresso, locais em que viveu tantos carnavais ao lado da filha.

"No meu caso especial, como pai, a dimensão afetiva de uma pessoa que eu produzi, criei, então é muito... Hoje já chegando aqui me emocionei muito, as fotos bonitas dela, as pessoas com que ela interagiu durante a vida", contou.

A família Gil optou por manter os tradicionais festejos do Expresso 2222 mesmo em meio ao luto, como forma de perpetuar a memória e o desejo da artista.

"Tem os seus lados, né? A gente sente saudade pela falta dela, mas ao mesmo tempo é recompensado por essa presença permanente que significa tudo que ela deixou aqui", explicou Gilberto Gil.

