Tony Salles rebate internautas após vídeo com a filha: “Ousados”

O cantor Tony Salles rebateu os internautas que comentaram em um vídeo que ele publicou no Instagram. Na gravação, o cantor aparece dançando com a filha, Giullia, de 15 anos, fruto do casamento com a dançarina Scheila Carvalho.

Na legenda, Tony contou que precisou convencer Giullia a participar do vídeo, já que ela costuma manter uma postura mais discreta nas redes. “Sim! Gravei com minha filha. Hahaha. Valorizem muito esse vídeo, porque não foi fácil!!! kkkkk… Te amo meu amor. Minha 'pequena Giullia' Zerei a Trend viu!”, escreveu.

Depois disso, alguns seguidores passaram a chamar o artista de “sogrão”. Questionado pelo Portal A TARDE, Tony rebateu os comentários. “Os ousados, mas a gente finge que não está vendo. Júlia é uma menina muito tranquila com relação a isso. É uma menina que ama estudar”, elogiou.

Na sequência, o cantor afirmou que é ciumento. “Eu sou, não vou mentir. Mas, além de ciumento, eu sou um pai muito tranquilo porque eu sei a filha que eu tenho, ela é muito focada. Puxou a mãe. E é uma menina que nos dá muito orgulho. Eu sou um pai abençoado, pode ter certeza”, finalizou.

Assista ao vídeo publicado por Tony Salles: