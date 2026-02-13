Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LOOK DA FOLIA

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, revela look para o Carnaval

Pezzoni apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/02/2026 - 17:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’
Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’ -

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, vai agitar, nesta sexta-feira, 13, o circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, com o mais novo hit da banda, ‘Eva Sinfonia’, que tem como referência a música clássica de Mozart.

Para entrar no clima da folia, Pezzoni apostou em um look que está dentro da temática no Carnaval dele para 2026: “Estilo clássico, mas de uma forma desconstruída, moderna, com atitude”.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Glória Groove é anunciada como atração surpresa em bloco de Salvador
Samba perdeu força? Daniela Mercury defende tradição e cita nova geração
Carla Perez abre o jogo sobre saída do Algodão Doce e cita possível substituta

“Isso combina com o meu estilo também, com a pegada que eu curto, que eu me identifico, e ainda traz conforto para eu percorrer o circuito, afinal são várias horas de show em trio”, afirma o artista.

Para o estilista Rodolfo Souza, as produções de Carnaval valorizam a mistura do moderno e do clássico. “É como se ele usasse essa alfaiataria do maestro de um jeito inusitado, irreverente. É um jeito de tratar o tema de uma maneira sutil, e não caricata, mas trazendo a modernidade e o conforto necessários para o Carnaval de rua”, destacou.

Veja o look de Felipe Pezzoni:

Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’
Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’ | Foto: Divulgação
Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’
Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’ | Foto: Divulgação

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banda eva carnaval Felipe Pezzoni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x