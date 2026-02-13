Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, revela look para o Carnaval

Felipe apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’ - Foto: Divulgação

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, vai agitar, nesta sexta-feira, 13, o circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, com o mais novo hit da banda, ‘Eva Sinfonia’, que tem como referência a música clássica de Mozart.

Para entrar no clima da folia, Pezzoni apostou em um look que está dentro da temática no Carnaval dele para 2026: “Estilo clássico, mas de uma forma desconstruída, moderna, com atitude”.

“Isso combina com o meu estilo também, com a pegada que eu curto, que eu me identifico, e ainda traz conforto para eu percorrer o circuito, afinal são várias horas de show em trio”, afirma o artista.

Para o estilista Rodolfo Souza, as produções de Carnaval valorizam a mistura do moderno e do clássico. “É como se ele usasse essa alfaiataria do maestro de um jeito inusitado, irreverente. É um jeito de tratar o tema de uma maneira sutil, e não caricata, mas trazendo a modernidade e o conforto necessários para o Carnaval de rua”, destacou.

Veja o look de Felipe Pezzoni:

