LOOK DA FOLIA
Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, revela look para o Carnaval
Pezzoni apostou em roupa inspirada na música ‘Eva Sinfonia’
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, vai agitar, nesta sexta-feira, 13, o circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, com o mais novo hit da banda, ‘Eva Sinfonia’, que tem como referência a música clássica de Mozart.
Para entrar no clima da folia, Pezzoni apostou em um look que está dentro da temática no Carnaval dele para 2026: “Estilo clássico, mas de uma forma desconstruída, moderna, com atitude”.
Leia Também:
“Isso combina com o meu estilo também, com a pegada que eu curto, que eu me identifico, e ainda traz conforto para eu percorrer o circuito, afinal são várias horas de show em trio”, afirma o artista.
Para o estilista Rodolfo Souza, as produções de Carnaval valorizam a mistura do moderno e do clássico. “É como se ele usasse essa alfaiataria do maestro de um jeito inusitado, irreverente. É um jeito de tratar o tema de uma maneira sutil, e não caricata, mas trazendo a modernidade e o conforto necessários para o Carnaval de rua”, destacou.
Veja o look de Felipe Pezzoni:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes