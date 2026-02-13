CIRCUITO DODÔ
Glória Groove é anunciada como atração surpresa em bloco de Salvador
Junto com Pablo Vittar, a artista faz uma participação especial na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro
Por Carla Melo
Gloria Groove é a mais nova convidada especial no trio elétrico comandado por Carla Cristina. A artista foi anunciada pela Grindr, Global Gayborhood in Your Pocket™, a maior rede social para gays, bissexuais, transexuais e adultos queer e o bloco ‘SeráQAbre?’ e fará participação com Pabllo Vittar.
As artistas faz uma participação especial na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). A presença das duas no mesmo trio marca um momento simbólico para o Carnaval de Salvador, reunindo duas das maiores drag artists da música brasileira contemporânea em um dos principais circuitos da folia do país.
De acordo com o bloco, o encontro reforça o seu posicionamento como um projeto que conecta cultura pop, diversidade e protagonismo artístico em grande escala.
Para apoiar o bloco, o Grindr traz o “Seguro com Local” para Salvador, uma iniciativa centrada em bem-estar, informação e autonomia pessoal. O programa combina orientações práticas, recursos de privacidade e segurança da plataforma, conteúdo cultural e parcerias locais. Tudo em sintonia com a energia intensa, diversa e livre do Carnaval.
“O Carnaval sempre foi um espaço de expressão e conexão, trazendo milhões de pessoas para as ruas. Para a nossa comunidade, esse momento pode vir acompanhado de discussões relevantes sobre segurança”, diz Tristan Pinedo, CMO do Grindr.
“Seguro com Local” é sobre conhecer pessoas onde elas estão, com orientações localmente relevantes e práticas que ajudam a comunidade. Assim, as pessoas fazem escolhas bem informadas, se sentem mais confiante e no controle da situação. Nosso papel não é só celebrar a cultura, mas também ajudar a proteger a comunidade que a cria”, continuou ele.
Por meio do Grindr for Equality, iniciativa de impacto social do Grindr que promove saúde e direitos humanos para comunidades LGBTQIA+ em todo o mundo, o Grindr está trabalhando com a Aliança Nacional LGBTI+ para apoiar o bem-estar e os direitos da população LGBTQIA+ no Brasil, por meio de engajamento liderado pela comunidade e mensagens no aplicativo durante o Carnaval.
Será a primeira vez que o SeráQAbre? desfila na capital baiana, cidade natal de um de seus fundadores, consolidando presença nas três maiores praças do Carnaval brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, em um mesmo ano. Criado em 2022 e transformado em megabloco em 2023, o SeráQAbre? rapidamente se tornou um dos projetos mais jovens do Carnaval a alcançar números expressivos. Apenas nas edições especiais realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, o bloco reuniu mais de 1,7 milhão de pessoas. No Rio, foram mais de 500 mil foliões. Em São Paulo, o desfile levou mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas.
