CARNAVAL

"Parem de competir": Saulo manda recado a artistas sobre disputa por maior pipoca

Artista ressalta que o importante é as pessoas irem à rua

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/02/2026 - 15:45 h

Saulo em seu trio
Saulo em seu trio -

O cantor Saulo Fernandes, famoso por arrastar uma grande multidão durante sua pipoca no Carnaval de Salvador, comentou, nesta sexta-feira, 13, sobre outros artistas que também se apresentam na folia, disputando sobre quem arrastava a maior pipoca.

“Meu Deus do céu, parem de competir meus amigos. Parem de competir, meu amigos. Não precisa disso, o bacana é que as pessoas voltaram para as ruas, que a rua está tomada do povo, como era antigamente", falou em entrevista à TV Bahia.

Retomada do desfile sem cordas

Saulo ainda relembrou que, há 12 anos, os circuitos estavam tão cheios que os artistas não tinham espaço para desfilar sem cordas.

"A gente não tinha muito espaço, e eu reclamava disso. Hoje não, hoje a pipoca é a coisa mais famosa do carnaval de Salvador e eu me sinto muito honrado com isso. Eu tô aqui há 12 anos e tem sido uma relação verdadeira, honesta, pacífica", comentou o artista, antes de tomar o Circuito Osmar com sua pipoca.

O artista ainda destacou que, nesses 12 anos desfilando sem cordas, um aspecto chama a sua atenção: "Não tem violência, não tem nada. É uma pipoca que aceita todo mundo, que a gente se respeita, se protege, é uma delícia. É um sonho de igualdade. Sabe aquela utopia? o sonho de igualdade a gente vive aqui nesta tarde”.

Pipoca de Saulo

  • A Pipoca da Bênção, comandada por Saulo, tomou as ruas do Circuito Osmar, no Campo Grande, nesta sexta-feira, 13, abrindo oficialmente a agenda do artista no Carnaval de Salvador.

Trio sem cordas

  • Pontualmente, o trio sem cordas começou a desfilar sob aplausos e uma multidão já concentrada desde o início da tarde, transformando a avenida em um grande tapete de foliões vestidos de branco, em clima de celebração e gratidão.

Tags:

carnaval pipoca Salvador saulo saulo fernandes

