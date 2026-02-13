VISITA ILUSTRE
Carlo Ancelotti já está em Salvador para o Carnaval
Técnico da Seleção Brasileira chega à capital baiana e vai curtir a folia antes de seguir para São Paulo e Rio de Janeiro
Por Redação
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, desembarcou no Brasil nesta sexta-feira, 13, para viver uma imersão cultural inédita em pleno Carnaval. A experiência acontece a convite da Brahma e integra a campanha “Tá Liberado Acreditar”, que reforça a conexão entre o esporte e a maior festa popular do país.
A jornada de brasilidade tem início em Salvador, onde o ‘Mister’ foi recebido em grande estilo. Na capital baiana, ele vai acompanhar de perto a folia no tradicional Circuito Barra-Ondina, tendo o cantor Léo Santana como anfitrião. A proposta é que o treinador sinta de perto o impacto, a energia e a dimensão do Carnaval soteropolitano.
Após a passagem por Salvador, Ancelotti segue para São Paulo, onde participa do Carnaval no Sambódromo do Anhembi neste sábado, 14. Na capital paulista, ele também conversa com os pentacampeões Denilson, Vampeta e Júnior durante participação no Charla Podcast, realizado no camarote Bar Brahma.
A turnê será encerrada no domingo, 15, no Rio de Janeiro. Em clima de “esquenta” para o Mundial, o treinador vai prestigiar o Carnaval carioca no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde brindará a festa ao lado de Ronaldo Nazário.
