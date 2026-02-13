Bruno Reis admite falha em comida de ambulantes no Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Restaurante popular - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) se pronunciou na manhã desta sexta-feira, 13, sobre as reclamações de ambulantes que trabalharam no primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador a respeito da qualidade da alimentação gratuita oferecida pela prefeitura nos circuitos da festa.

Na quinta-feira, 12, trabalhadores informais relataram nas redes sociais que a comida estaria azeda e que houve demora na entrega das refeições.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante coletiva na sala de imprensa, Bruno admitiu falhas na logística de distribuição.

Segundo ele, há dificuldades no transporte das refeições devido às restrições de trânsito nos circuitos, mas garantiu que acionou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para evitar novos atrasos.

“A cidade está cheia, com muito trânsito, mas hoje já corrigimos. Convocamos abatedouros da Transalvador porque a refeição precisa ser servida até 13h, pois tem um tempo para ser consumida. Efetivamente teve atrasos por conta da dificuldade de chegar ao circuito”, explicou o gestor.

O prefeito informou ainda que, nesta sexta-feira, um dos sete restaurantes populares responsáveis pela alimentação dos ambulantes passou a produzir as refeições no próprio circuito para agilizar a distribuição.

“Hoje, um dos sete restaurantes produzirá a comida lá mesmo. Os outros, por questões operacionais e dificuldades de acesso, [ainda precisarão do apoio da Transalvador]. São problemas naturais do primeiro dia, que já foram resolvidos”, disse.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis, na sala de imprensa 2026 | Foto: Luiza Nascimento | AG. A TARDE

Refeições gratuitas

Após anos de críticas de ambulantes sobre as condições de trabalho, a Prefeitura de Salvador firmou neste ano um pacto intergovernamental para promover trabalho decente no Carnaval.

Entre as medidas adotadas está a oferta de alimentação gratuita aos trabalhadores informais. Ao todo, estão sendo distribuídas 42 mil refeições durante o Carnaval 2026, com média de 7 mil por dia ao longo dos seis dias de festa.

Para viabilizar a iniciativa, foram instalados Restaurantes Populares nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Dodô (Barra/Ondina), com cinco bases operacionais localizadas na Barra, Cristo, Ondina, Campo Grande e Avenida Sete.