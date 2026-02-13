Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Bruno Reis admite falha em comida de ambulantes no Carnaval

Prefeito de Salvador diz que houve atraso na entrega das refeições gratuitas

Ane Catarine e Luiza Nascimento

Por Ane Catarine e Luiza Nascimento

13/02/2026 - 12:49 h | Atualizada em 13/02/2026 - 13:15

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Restaurante popular
Restaurante popular -

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) se pronunciou na manhã desta sexta-feira, 13, sobre as reclamações de ambulantes que trabalharam no primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador a respeito da qualidade da alimentação gratuita oferecida pela prefeitura nos circuitos da festa.

Na quinta-feira, 12, trabalhadores informais relataram nas redes sociais que a comida estaria azeda e que houve demora na entrega das refeições.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante coletiva na sala de imprensa, Bruno admitiu falhas na logística de distribuição.

Segundo ele, há dificuldades no transporte das refeições devido às restrições de trânsito nos circuitos, mas garantiu que acionou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para evitar novos atrasos.

“A cidade está cheia, com muito trânsito, mas hoje já corrigimos. Convocamos abatedouros da Transalvador porque a refeição precisa ser servida até 13h, pois tem um tempo para ser consumida. Efetivamente teve atrasos por conta da dificuldade de chegar ao circuito”, explicou o gestor.

Leia Também:

Ambulantes revelam o que planejam fazer com o lucro do Carnaval
Ambulantes: saiba onde comer de graça nos circuitos do Carnaval
Ambulantes terão proteção extra no Carnaval de Salvador; entenda
MPBA apresenta plano de atuação do Carnaval 2026 a ambulantes em Salvador

O prefeito informou ainda que, nesta sexta-feira, um dos sete restaurantes populares responsáveis pela alimentação dos ambulantes passou a produzir as refeições no próprio circuito para agilizar a distribuição.

“Hoje, um dos sete restaurantes produzirá a comida lá mesmo. Os outros, por questões operacionais e dificuldades de acesso, [ainda precisarão do apoio da Transalvador]. São problemas naturais do primeiro dia, que já foram resolvidos”, disse.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis, na sala de imprensa 2026
Prefeito de Salvador, Bruno Reis, na sala de imprensa 2026 | Foto: Luiza Nascimento | AG. A TARDE

Refeições gratuitas

Após anos de críticas de ambulantes sobre as condições de trabalho, a Prefeitura de Salvador firmou neste ano um pacto intergovernamental para promover trabalho decente no Carnaval.

Entre as medidas adotadas está a oferta de alimentação gratuita aos trabalhadores informais. Ao todo, estão sendo distribuídas 42 mil refeições durante o Carnaval 2026, com média de 7 mil por dia ao longo dos seis dias de festa.

Para viabilizar a iniciativa, foram instalados Restaurantes Populares nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Dodô (Barra/Ondina), com cinco bases operacionais localizadas na Barra, Cristo, Ondina, Campo Grande e Avenida Sete.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alimentação ambulantes Bruno Reis Prefeifura de salvador restaurantes populares

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Restaurante popular
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Restaurante popular
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Restaurante popular
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Restaurante popular
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x